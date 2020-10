V Teranoch nemajú o zdravotníkoch žiadne informácie

Terany 27. októbra (TASR) – Obec Terany v Krupinskom okrese nemá doteraz o dobrovoľných zdravotníkoch, ktorých potrebuje počas víkendového celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, žiadne informácie. Pre TASR to v utorok potvrdila starostka obce Iveta Gajdošová.



Ako dodala, samospráva má štyroch dobrovoľníkov, ktorí budú dezinfikovať priestor počas testovania a upratovať ho. Túto činnosť budú zabezpečovať terianski dobrovoľní hasiči. „Testovať sa bude vo vonkajších priestoroch na futbalovom ihrisku. Ochranné oblečenie a pomôcky by mali zabezpečiť vojaci,“ spomenula starostka.



„Veríme, že občania sa na testovaní zúčastnia, hlavne obyvatelia z rómskej osady. Zatiaľ sa chodia informovať o testovaní a ďalšom postupe,“ ukončila Gajdošová.



Prvé kolo celoplošného testovania sa má konať počas dvoch víkendových dní, a to v sobotu 31. októbra a v nedeľu 1. novembra.