V Trebišove bude cez víkend fungovať viacero odberových miest

Trebišov 12. februára (TASR) - Mesto Trebišov na víkendové antigénové testovanie zriaďuje šesť mobilných odberových miest, fungovať budú bez objednania. Medzi nimi sú základné školy na Pribinovej ulici a Ivana Krasku, Gymnázium na Komenského ulici, Mestské kultúrne stredisko a Centrum voľného času na Ulici T. G. Masaryka, v nedeľu popoludní k nim pribudne Spoločenské centrum v Milhostove.



"Okrem tzv. mestských MOM-iek budú počas víkendu v prevádzke aj dve mobilné odberové miesta súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré na testovanie využijú priestory mestských objektov. Ich činnosť začala už počas tohto pracovného týždňa," uviedla hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.



Odberové miesta zriadené samosprávou mesta budú fungovať od 8.00 do 18.00 h s jednou hodinovou prestávkou. Zdravotníci zo súkromných miest určených na testovanie vykonajú obidva dni posledný odber o 16.15 h. Ide o bývalý Azylový dom a budovu "KaSS".



V sobotu (13. 2.) sa Trebišovčania môžu prísť otestovať aj do priestorov vojenského útvaru. Dopoludnia toho dňa je to možné aj na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ), vyžaduje sa však elektronické prihlásenie.