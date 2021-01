V Trebišove cez víkend otestovali 5138 ľudí

Trebišov 25. januára (TASR) – Spolu 5138 ľudí sa dalo otestovať v Trebišove počas uplynulého víkendu v rámci skríningu na ochorenie COVID-19. Vrátane mobilného odberového miesta vo vojenskom útvare malo pozitívny výsledok testu 73 z nich, čo predstavuje mieru pozitivity 1,42 percenta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Martina Mištaničová s tým, že niektoré odberné miesta budú fungovať aj v utorok.



Podľa jej slov víkendové testovanie bolo bezproblémové. „Trebišovčania si počas skríningu zachovali disciplinovanosť aj dodržiavanie nariadených opatrení. Pred jednotlivými miestami sa netvorili dlhé rady, záujemcovia prichádzali priebežne,“ uviedla.



Najnavštevovanejšie boli testovacie miesta v základnej škole na Ulici Ivana Krasku, v centre voľného času a v ZŠ na Pribinovej ulici. „Asi 15-minútový časový interval čakania sme zaznamenali len pred MOM v ZŠ na Ulici Ivana Krasku, kde sa prichádzali testovať občania z marginalizovanej komunity z neďalekej rómskej osady,“ spresnila Mištaničová.



Bezplatné antigénové testovanie bolo k dispozícii aj v pondelok. V utorok budú dostupné dokopy tri odberné miesta. V priestoroch nemocnice s poliklinikou od 8:00 do 16:00 a vo vojenskom útvare od 10:00 do 18:00. Na týchto miestach testujú zdravotné tímy bez objednania. Od 8:30 do 12:00 bude otvorené MOM na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, kde je podmienkou rezervácia prostredníctvom elektronického formulára.