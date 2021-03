V Trnavskom kraji budú cez víkend testovať všetky okresné mestá

Trnava 18. marca (TASR) – Vo víkendovom plošnom testovaní antigénovými testami na zistenie prítomnosti ochorenia COVID-19 budú pokračovať okresné mestá vo všetkých regiónoch Trnavského kraja. Informujú o tom ich webové stránky. Okrem mobilných odberových miest (MOM) zriadených samosprávami budú k dispozícii aj stále mobilné odberové miesta zriadené rezortmi obrany a zdravotníctva.



V krajskom meste Trnava je k dispozícii šesť permanentných MOM, ktoré sú otvorené od pondelka do soboty, k nim otvorí samospráva na sobotu a nedeľu (20. a 21.3.) ďalších 16. Z nich na desiatich bude testovanie bez časeniek, na zostatok je potrebná rezervácia termínu vopred cez už dlhšie používanú aplikáciu TrustOne. Otvorené budú medzi 8.00 a 18.00 h, počas soboty sa k tradičným MOM mesta pridá aj MOM v miestnej časti Modranka. "Za týždeň príde na antigénové testovanie v celom okrese Trnava zhruba 55.000 ľudí, z toho takmer 20.000 sa otestuje v MOM v Trnave počas víkendu. Je zjavné, že ľudia túto možnosť vyhľadávajú, a preto budeme naše víkendové odberové otvárať aj po 22. marci, keď Trnava prejde do bordovej farby COVID automatu. Negatívny test bude totiž potrebný aj naďalej a Trnavčanom chceme uľahčiť spôsob, akým sa k nemu dostanú," uviedla zástupkyňa primátora Trnavy Eva Nemčovská.



V Hlohovci bude otvorených šesť MOM v čase od 8.00 do 19.00 h, na štyroch z nich je potrebná rezervácia cez webovú stránku mesta. V meste funguje aj päť stálych MOM. Samospráva Piešťan otvorí k stálym MOM, ktoré fungujú počas celého týždňa, aj jedno svoje, a to v kine Fontána v čase od 8.00 do 20.00 h.



Mesto Galanta otvorí v sobotu dve svoje MOM v čase od 8.00 do 18.00 h, zdôrazňuje potrebu využitia šiestich stálych MOM, z ktorých sú niektoré otvorené v sobotu a niektoré aj v nedeľu.



Dunajská Streda bude opäť testovať obyvateľov na obvyklých šiestich MOM, v sobotu od 10.00. do 17.00 h, v nedeľu od 8.00. do 17. 00 h. Online registrácia je dostupná od piatka na webovej stránke mesta.



Senica otvorí päť MOM v čase 8.00 – 20.00, upozorňuje, že sú určené najmä pre rodičov detí navštevujúcich základné a materské školy, keďže v budúcom týždni bude fungovať prezenčná výučba. Na sobotu sú k nim k dispozícii štyri stále MOM a na nedeľu dve.



Skalica otvára dve svoje MOM v čase od 9.00 do 18.00 h, z nich jedno s registráciou, k dispozícii sú aj ďalšie dve stále MOM.