V Trnavskom kraji je zriadených zatiaľ šesť odberných miest

Trnava/Piešťany 9. novembra (TASR) – Po dve odberné miesta v Trnave a v Piešťanoch a po jednom v Galante a Hlohovci na testovanie antigénovými testami otvorili od pondelka v Trnavskom kraji.



V Piešťanoch sa možno dať testovať v Národnom ústave reumatických chorôb na Nábreží Ivana Krasku 4, odberné miesto zriadilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a informovalo o tom na svojej webovej stránke. Druhé je podľa informácií na webe Ministerstva vnútra (MV) SR v budove Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru SR na Dopravnej ulici 1, otvorené bude v pracovné dni od 12:00 do 20:00.



V Trnave MZ zriadilo odberné miesto na parkovisku pri Pavilóne chirurgických disciplín Fakultnej nemocnice na Ulici Andreja Žarnova, kde sa už vykonáva PCR testovanie. Funguje v pracovných dňoch od 12:00 do 16:00. V dohľadnej dobe bude zverejnený objednávací systém, aby sa predišlo dlhému čakaniu v radoch na testovanie.



„Druhé odberné miesto v kine Hviezda na Paulínskej ulici je možné navštíviť cez pracovné dni od 12:00 do 20:00. Priestory poskytlo mesto Trnava, samotné testovanie a vydávanie certifikátov je v kompetencii MV v spolupráci s Okresným úradom v Trnave a HaZZ," informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Odberné miesto v Galante na bezplatné testovanie antigénovými testami je podľa webovej stránky MV rovnako v objekte Okresného riaditeľstva HaZZ na adrese Parková 1607. Otvorené bude v pracovné dni od 12:00 do 20:00.



V Hlohovci je zriadené na Šafárikovej ulici 26 na miestnej hasičskej stanici s otváracími hodinami v pracovné dni od 12:00 do 20:00.



Na antigénový test odporúča MZ SR ísť najmä tým, ktorí cítia akékoľvek príznaky respiračného ochorenia.