V trnavskom regióne sa bude testovať cez víkend

Trnava/Piešťany/Hlohovec 19. januára (TASR) – Plošné testovanie na nový koronavírus sa v Trnave bude konať v sobotu a v nedeľu na dvadsiatke odberových miest v čase od 8. do 18. hodiny. Následne v pondelok a v utorok bude v popoludňajších hodinách od 16. do 20. hodiny otvorených desať odberných miest. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Trnavčania a záujemcovia z okolia môžu priebežne využívať tri stále mobilné odberné miesta pri Fakultnej nemocnici Trnava, v miestnej časti Modranka a na Halenárskej ulici v sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.



Piešťanská radnica avizuje testovanie rovnako na 23. a 24. januára od 8. do 20. hodiny, zriadiť plánuje podľa hovorkyne mesta Drahomíry Moretovej desať odberových miest.



„Okrem týchto miest by sa cez víkend malo testovať aj na Kúpeľnom ostrove v kongresovej hale a Napoleonských kúpeľoch, v priestoroch bývalého Vojenského kúpeľného ústavu a predpokladá sa aj pred Národným ústavom reumatických chorôb," doplnila.



V meste Hlohovec sa bude testovať od soboty 23. do utorka 26. januára, dovtedy môžu záujemcovia vyhľadať stabilné odberové miesta, uviedla radnica na svojom webe.



V nasledujúcich dňoch samosprávy zverejnia bližšie informácie k celoplošnému skríningu.