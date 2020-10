V Žehre fungujú obe odberné miesta, ráno nemali dosť zdravotníkov

Žehra 31. októbra (TASR) – V Žehre v okrese Spišská Nová Ves aktuálne fungujú obe odberné miesta víkendového celoplošného testovania na COVID-19. Pre TASR to povedal prednosta obce Miloš Pacovský s tým, že ráno mali problém so zabezpečením zdravotníkov.



Prvé odberné miesto otvorili s miernym oneskorením. Na druhom sa podľa jeho slov testovanie rozbehlo naplno okolo deviatej hodiny dopoludnia. „Po počiatočnom návale ľudí je situácia stabilná, záujemcovia prichádzajú v pravidelných intervaloch. Síce stále stoja v radoch, ale už sú menšie,“ povedal s tým, že dopoludnia otestovali približne 400 ľudí, pričom pozitívny test na nový koronavírus malo vyše jedného percenta otestovaných.



Čo sa týka ochranných pomôcok, všetky ich pre zamestnancov obce aj zdravotníkov zabezpečovala samospráva. „Nespoliehali sme sa na armádu SR. A dobre sme urobili, lebo asi by sme ,vyhoreli'. To, čo nám vojaci priniesli, nebol ani zlomok toho, čo sme potrebovali,“ dodal Pacovský.



V obci Žehra bolo počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu na Slovensku v karanténe zhruba 2000 ľudí. Išlo o jednu z piatich rómskych lokalít na Spiši, ktorú z preventívnych dôvodov pred šírením nákazy dočasne uzavreli.