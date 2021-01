Testovanie v Žiari nad Hronom sa začne v piatok

Žiar nad Hronom 19. januára (TASR) – V Žiari nad Hronom začne skríningové testovanie v piatok (22. 1.) na troch odberových miestach, počas víkendu otvorí samospráva celkom 11 miest, kde sa budú môcť obyvatelia otestovať na nový koronavírus. Antigénové testovanie sa uskutoční aj v priemyselnom parku a samospráva chce využiť i online registráciu. Mesto o tom informovalo na svojej webovej stránke.



V piatok mesto otvorí tri odberové miesta na základných školách, v sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) bude v rámci mesta otvorených celkom 11 odberových miest. Testovanie sa počas víkendu uskutoční aj v priemyselnom parku, tri odberové miesta otvorí mesto v spolupráci so spoločnosťami Slovalco a Nemak. „My zabezpečíme technické prostriedky, objednávací systém si budú manažovať sami,“ vysvetlil pre TASR vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž s tým, že testovanie v priemyselnom parku bude určené primárne pre zamestnancov spoločností a ich rodinných príslušníkov.



Systém online prihlasovania chce samospráva využiť aj na odberových miestach v rámci mesta, niektoré však ponechá fungovať v režime bez registrácie. Podľa Baláža by systém online prihlasovania mohol byť dokončený ešte v utorok. Prípravy vrcholia aj v oblasti personálu. „Nemáme to ešte uzatvorené, ale predpokladáme, že miestnosti budeme mať zabezpečené tak, ako plánujeme,“ uviedol Baláž s tým, že mesto využilo kontakty získané počas prvého celoplošného testovania.



Mesto verí, že počas víkendu dokáže otestovať približne 12.000 až 13.000 obyvateľov. Aktuálne môžu obyvatelia Žiaru nad Hronom na bezplatné antigénové testovanie využiť v rámci mesta tri odberové miesta. Nachádzajú sa v areáli žiarskej nemocnice, v priestoroch bývalej radničnej reštaurácie a na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.