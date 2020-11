V žiarskom Tubapacku nechýbal po testovaní žiadny zamestnanec

Žiar nad Hronom 3. novembra (TASR) – Žiarska spoločnosť Tubapack neeviduje po celoplošnom testovaní žiadny výpadok zamestnancov. Problémy sa nevyskytli ani pri kontrole certifikátov s výsledkami antigénových testov, zamestnanci spoločnosti sa podľa Moniky Huříkovej z oddelenia predaja postavili k operácii veľmi zodpovedne.



„Sme radi, že ani u jedného z našich zamestnancov nebolo potvrdené ochorenie COVID-19 antigénovým testom. V minulom mesiaci sme zaznamenali jedného pozitívne testovaného zamestnanca, no ten sa už stihol vrátiť zdravý späť,“ priblížila Huříková s tým, že spoločnosť mala pred testovaním pripravený krízový plán, ak by výsledky operácie ohrozili výrobu.



„Všetci zamestnanci sa zachovali nanajvýš zodpovedne, a pri nástupe do práce po testovaní sa preukázali certifikátom s negatívnym výsledkom,“ poznamenala Huříková.



V okrese Žiar nad Hronom sa na celoplošnom testovaní podľa dát Ministerstva obrany SR zúčastnilo 26 260 ľudí, pozitívny test malo 108 z nich. Podiel pozitívnych prípadov tak dosiahol 0,41 %, druhé kolo testovania by sa preto v okrese už nemalo uskutočniť.