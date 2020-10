V Žiline bude 71 odberných miest v 32 lokalitách

Žilina 28. októbra (TASR) – Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 sa v Žiline uskutoční na 71 odberných miestach v 32 lokalitách. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka by sa malo otestovať približne 65 000 ľudí s trvalým pobytom v Žiline vo vekovej kategórii od 10 do 65 rokov.Doplnil, že odberné miesta budú ľuďom k dispozícii od 7:00 do 22:00.uviedol Miškovčík s tým, že odberné miesto v Mojšovej Lúčke bude otvorené iba v nedeľu.vyzval primátor Žiliny Peter Fiabáne.Na verejný poriadok a dodržiavanie preventívnych opatrení budú dohliadať príslušníci Policajného zboru SR a Mestskej polície v Žiline.dodal hovorca mesta.Mapu odberných miest na celoplošné testovanie na COVID-19 nájdu Žilinčania na internetovej adrese https://koronavirus.zilina.sk/celoplosne-testovanie/