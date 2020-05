Testovanie v ZOS v Petržalke má u všetkých negatívny výsledok

Bratislava 4. mája (TASR) – Žiadny z klientov oboch zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), ktorých zriaďovateľom je bratislavská Petržalka, nie je pozitívne testovaný na COVID-19, rovnako ani klienti zariadenia núdzového bývania a útulku pre matky s deťmi. Negatívne výsledky majú aj všetci zamestnanci Strediska sociálnych služieb Petržalka, pod ktoré ZOS na Vavilovovej a Mlynarovičovej ulici spadajú, vrátane zamestnancov v rámci opatrovateľskej služby v domácnosti. Vyplýva to z výsledkov minulotýždňového testovania.



"Mestská časť plánuje zabezpečiť testovanie pracovníkov týchto zariadení na pravidelnej báze a v súčasnosti sa v tomto smere hľadajú najefektívnejšie riešenia a nastavujú konkrétne postupy. Aktuálne výsledky testov sú priaznivé a atmosféra v zariadeniach relatívne pokojná," informuje samospráva na svojej webovej stránke.



Testovanie je len jedným z krokov, ku ktorým mestská časť pristúpila. Popri používaní ochranných pomôcok a hygienických prostriedkov pristúpilo vedenie strediska aj k ďalším koncepčným opatreniam. Zamestnanci sú napríklad rozdelení do tímov tak, aby boli v prípade rizikovej situácie k dispozícii pracovníci, ktorí riziku neboli vystavení. "V samotných zariadeniach je vytvorených niekoľko zón, aby sa v prípade potreby mohla problémová zóna okamžite uzavrieť bez toho, aby bola ohrozená prevádzka celého zariadenia," približuje mestská časť.



Zariadenie opatrovateľskej služby na Vavilovovej ulici má kapacitu 20 klientov a pracuje v ňom 14 zamestnancov. Zariadenie na Mlynarovičovej ulici má 30 klientov a pracuje v ňom 17 zamestnancov.



Stredisko sociálnych služieb okrem toho ponúka aj možnosť opatrovateľskej služby v domácnosti. Všetky opatrovateľky sú vybavené ochrannými pomôckami, teda rukavicami a dezinfekčnými gélmi a rovnako bavlnenými aj jednorazovými ochrannými rúškami. "Koordinácia opatrovateliek, ktoré sa starajú o klientov v ich domácnostiach, je zariadená tak, aby neprichádzali do priameho kontaktu so zamestnancami v pobytovej časti zariadení," poznamenáva mestská časť.