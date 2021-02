Veľký Krtíš otvorí štyri odberové miesta, dve budú s rezerváciou

Veľký Krtíš 4. februára (TASR) – Veľký Krtíš sa pripravuje na ďalšie víkendové testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Samospráva to uvádza na svojej oficiálnej webstránke s tým, že na niektoré miesta sa dá elektronicky objednať.



Testovanie bude počas najbližšieho víkendu v sobotu a v nedeľu v čase od 8:00 do 20:00 s obedňajšou prestávkou od 13:00 do 14:00. Posledné odbery sa budú robiť 30 minút pred koncom testovania. Pre záujemcov budú cez víkend k dispozícii štyri odberové miesta. Kultúrny dom, Námestie A. H. Škultétyho (od hotela) bude pre ľudí bez objednania, zaregistrovaní budú do tohto domu vchádzať od pošty. Rovnako na tom bude aj Základná škola Poľná 1, kde budú dve odberné miesta, jedno pre registrovaných a druhé pre občanov bez online registrácie.



Na testovanie sa obyvatelia prihlásia na webovej stránke mesta. Pri registrácii si vyberú odberové miesto, deň a čas testovania, napíšu ďalšie údaje, ako e-mailová adresa, telefónne číslo, do poznámky pripíšu adresu (ulica, číslo, mesto). Po týchto krokoch im príde potvrdzujúci e-mail s informáciou o testovaní, ako aj pripomienka v deň testovania.



Zavolať tiež možno na mestský úrad a s registráciou ľuďom pomôže pracovník. Je potrebné uviesť údaje, ako meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo. Volať treba na telefónne čísla, ktoré sú na stránke mesta. „Určené je to hlavne pre starších občanov,“ pripomína samospráva.



„Po zaplnení všetkých termínov sme pripravení rozšíriť elektronické objednanie aj na ďalšie miesto. Preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr,“ upozorňuje Veľký Krtíš.