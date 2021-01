Vo Vranovskom okrese by malo vzniknúť 62 odberových miest

Vranov nad Topľou 22. januára (TASR) – V 66 obciach a dvoch mestách okresu Vranov nad Topľou by malo na celoplošný skríning obyvateľstva na ochorenie COVID-19 počas víkendu slúžiť spolu 62 odberových miest. V okresnom meste ich bude dostupných 12, regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) stále spracúva žiadosti o zriadenie obecných mobilných odberových miest (MOM).



„Všetky odberné miesta, ktoré budú v okrese Vranov nad Topľou funkčné, si vytvárajú obce a mestá sami. Je to dosť zložitý proces, pretože úrad verejného zdravotníctva musí postupne všetkým vydať osvedčenia na povolenie zriadiť tieto odberné miesta. Vo Vranovskom okrese ich bude 62, ale stále je to v procese schvaľovania," povedal pre TASR prednosta vranovského okresného úradu Alfonz Kobielský s tým, že verí, že sa všetkých 62 naplánovaných MOM podarí v sobotu i sprevádzkovať.



Ako vyplýva z informácií na stránke vranovského RÚVZ, oprávnenie zriadiť MOM získalo od stredy 20. januára spolu 39 obcí, niekoľké už povolením na ich prevádzkovanie disponujú.



Mesto Hanušove nad Topľou zriadilo MOM v budove bývalej Spojenej školy na Kukorelliho ulici. Pre potreby plošného skríningu bude v prevádzke od soboty do utorka 26. januára v čase od 8:00 do 20:00. Ako samospráva upozorňuje na svojej internetovej stránke, termín testovania je potrebné si vopred prostredníctvom mestského webu zarezervovať. „Občania bez rezervácie nebudú otestovaní," podotýka.



„V rámci testovania mesto Vranov nad Topľou zriadilo 12 odberných miest v desiatich objektoch," informovala Eva Fedorňáková z tlačového referátu mestského úradu s tým, že na testovanie na dvoch z nich, v areáli mestskej tržnice a v Základnej škole Juh, je nutné sa vopred zaregistrovať.



Registračný formulár nájdu obyvatelia na webe mesta. Z dôvodu zlého počasia a zabránenia tvorby radov pri odberových miestach mesto obyvateľom odporúča, aby navštevovali ostatné MOM v blízkosti svojho bydliska podľa časového harmonogramu zostaveného na základe abecedného poradia. Odporúčané časy sú takisto dostupné na stránke mesta. Mesto tiež pripomenulo, že testovať sa bez rezervácie môžu obyvatelia aj na odberovom mieste zriadenom RÚVZ v areáli mestskej tržnice. Toto MOM je v prevádzke od 8:00 do 12:00. Ako Fedorňáková uzavrela, aktuálny počet čakajúcich na jednotlivých MOM si budú môcť obyvatelia overiť na internetovej stránke odbernemiesta.sk/mesto/vranov-nad-toplou.