V Žiari nad Hronom sa už hlásia dobrovoľníci, bude ich však treba viac

Žiar nad Hronom 23. októbra (TASR) – Plošné testovanie v Žiari nad Hronom sa zrejme uskutoční na 12 rôznych miestach, samospráva chce zabezpečiť odoberanie vzoriek v exteriéri. Podľa vedúceho kancelárie primátora mesta Martina Baláža sa dobrovoľníci na pomoc hlásia, budú ich však potrebovať viac, ako predpokladali.



„Mesto Žiar nad Hronom spraví maximum pre to, aby zabezpečilo bezpečnosť verejnosti aj odberových tímov,“ ubezpečil Baláž. Samospráva vytypovala 12 lokalít, kde by sa testovanie mohlo uskutočniť, počas piatka ich kontroloval regionálny úrad verejného zdravotníctva. „Verím, že definitívne rozhodnutie bude známe v pondelok (26. 10.),“ povedal Baláž.



Mesto chce, aby bolo testovanie realizované v exteriéri. „Ak sa nám to podarí, chceme vybudovať prestrešené miesta, aby mohli poslúžiť aj v prípade zlého počasia,“ vysvetlil Baláž. Administratívne úkony by mali byť vykonané vnútri, pracovníkov by mohli pri práci chrániť napríklad ochranné sklá. „Čakanie na výsledky by sa opäť uskutočnilo v interiéri, samozrejme, v dostatočne veľkých priestoroch, kde je možné zabezpečiť požadované odstupy,“ dodal Baláž.



Samospráva pôvodne počítala s ôsmimi odbernými miestami, nakoniec ich počet zvýšila. S tým sú spojené aj požiadavky na vyššie personálne kapacity. Mesto už v stredu (21. 10.) zverejnilo na sociálnej sieti aj webovej stránke mesta výzvu v oblasti hľadania dobrovoľníkov. „Stretlo sa to s dobrou odozvou, ľudia sa nám už hlásia. Veľmi nás to teší a sme veľmi vďační, že ľudia sú ochotní pomôcť,“ poznamenal Baláž.