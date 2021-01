Žiar nad Hronom otvorí cez víkend 10 odberových miest, Kremnica dve

Žiar nad Hronom 28. januára (TASR) – Mestá Žiar nad Hronom a Kremnica počas soboty (30. 1.) a nedele (31. 1.) opäť otvoria odberové miestnosti na bezplatné antigénové testovanie. Samosprávy o tom informovali na svojich webových stránkach.



„V meste Žiar nad Hronom sa uskutoční aj druhé kolo skríningového testovania. Testovať sa bude cez víkend 30. a 31. januára. Dovtedy môžu občania mesta využiť kapacity existujúcich mobilných odberových miest,“ uviedlo mesto. Samospráva otvorí počas víkendu celkom 10 odberových miest, jedno z nich bude v nedeľu v spolupráci so spoločnosťou Slovalco zriadené v priemyselnom parku.



Žiar nad Hronom opäť zavádza aj prihlasovací online systém, v miestnostiach v Dome kultúry na námestí a v Mestskom kultúrnom dome sa budú môcť ľudia otestovať bez registrácie. V prvom kole skríningového testovania samospráva zriadila 14 odberových miestností, na nákladoch však pre nízku účasť stratila 19.000 eur. „Druhé kolo nebude v takomto rozsahu. Nebudeme riskovať prostriedky mesta na to, aby sme skončili rovnako,“ povedal pre TASR vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.



Ďalšie kolo testovania organizuje aj mesto Kremnica. Obyvateľom budú k dispozícii opäť dve odberové miesta, a to v Mestskom kultúrnom stredisku a v Mestskej telocvični na Ul. J. Horvátha. „Mestský úrad odporúča Kremničanom počúvať mestský rozhlas, kde bude vyhlasovaná aktuálna zaplnenosť odberných miest,“ upozornilo mesto.



V Žiari nad Hronom sa v odberových miestnostiach zriadených samosprávou zúčastnilo v prvom kole skríningového testovania 6757 ľudí, pozitívny výsledok testu malo 77 z nich. V Kremnici zaznamenali z 1871 otestovaných 23 pozitívnych prípadov. Miera pozitivity v Žiarskom okrese dosiahla 1,34 percenta. Okres sa tak zaradil k takzvaným červeným okresom, ktoré si musia testovanie zopakovať. Od 3. do 7. februára sa totiž obyvatelia budú musieť na pracovisku či pri ceste do prírody preukázať výsledkom o negatívnom teste vykonanom kedykoľvek od 27. januára.