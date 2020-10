Testovanie: Žilina hľadá administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov

Žilina 27. októbra (TASR) – Mesto Žilina hľadá administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov na výpomoc počas celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že záujemcovia by mali byť vo veku od 18 do 50 rokov a nemalo by ísť o zdravotníckych pracovníkov. "Prihlásiť sa môžu do štvrtka (29. 10.) do 12.00 h v online registračnom formulári na internetovej stránke https://koronavirus.zilina.sk/chcem-pomoct-pri-celoplosnom-testovani/ . Prihlásených na administratívnu výpomoc bude následne kontaktovať Mestský úrad v Žiline s ďalšími informáciami," vysvetlil Miškovčík.



"Celoplošné testovanie je mimoriadne rozsiahla a zložitá akcia. V podmienkach Slovenska neexistuje historická skúsenosť s niečím podobným, preto je každá pomocná ruka v tejto chvíli potrebnejšia ako inokedy. Apelujem na všetkých dobrovoľníkov zo Žiliny a okolia, ktorí sú ochotní pomôcť pri celoplošnom testovaní. Prosím, prihláste sa a pomôžte," vyzval žilinský primátor Peter Fiabáne.