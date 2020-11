Miera pozitivity otestovaných v žilinskej fakultnej nemocnici klesla

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 9. novembra (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline urobila v rámci celoplošného testovania na nový koronavírus od piatka (6. 11.) do nedele (8. 11.) 2858 antigénových rýchlotestov. Miera pozitivity dosiahla 0,94 percenta. Testovanie absolvovalo 284 pacientov, 1344 zamestnancov a 1230 rodinných príslušníkov i pracovníkov súkromných ambulancií. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.Doplnila, že počet otestovaných v porovnaní s prvým kolom vzrástol o takmer sto osôb, miera pozitivity sa znížila o tretinu. "" priblížila vedúca odboru ošetrovateľskej starostlivosti FNsP Žilina Gabriela Tvrdá s tým, že v sobotu realizovalo antigénové testy pre viac ako 1200 príbuzných súčasne až päť odberových miest.Počet pozitívnych prípadov sa podľa Tvrdej znížil najmä v kategórii zamestnancov. Pozitívnych bolo len sedem z nich. "" doplnila.Vedenie FNsP Žilina súčasne prijalo nové sprísnené opatrenia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19. Zavádza preventívne testovanie antigénovými rýchlotestami, a to pravidelne, raz za týždeň pre zdravotníckych pracovníkov a raz za dva týždne pre nezdravotníckych zamestnancov." informoval vedúci odboru zdravotnej starostlivosti a prevencie FNsP Žilina Ivan Mačuga.