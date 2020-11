Myjavský región zverejnil požiadavky k 2. kolu testovania

Myjava 4. novembra (TASR) – Združenie miest a obcí myjavského regiónu zverejnilo požiadavky pred druhým kolom celoplošného testovania. TASR o tom informoval Martin Kovanič z Mestského úradu v Myjave.



„Združenie požaduje, aby už v piatok bol dodaný všetok potrebný materiál, testy a certifikáty v potrebnom množstve. Testy a certifikáty žiadame dodať minimálne s desaťpercentným zvýšením. Žiadame možnosť súbežne evidovať, respektíve kopírovať, zoznamy testovaných osôb, keďže niektoré osoby s pozitívnym výsledkom testu boli videné pohybovať sa vonku. Bez kópií zoznamov sme ich nedokázali identifikovať,“ uviedla predsedníčka Združenia miest a obcí myjavského regiónu Marcela Pavesková.



Ako ďalej doplnila, združenie žiada armádu a Policajný zbor, aby boli na jednotlivé odberné miesta pridelení tí istí príslušníci, ktorí boli na prvom testovaní. „Upraviť by sa mal čas testovania v sobotu od 7:00 do 20:00 a v nedeľu od 7:00 do 16:00. Pri jednodňovom testovaní od 7:00 do 20:00,“ doplnila Pavesková.



Zástupcovia Združenia miest a obcí myjavského regiónu sa na pracovnom stretnutí zhodli aj na tom, že každý pozitívny občan by mal následne absolvovať PCR test, zdravotníckym pracovníkom by mali byť odmeny vyplatené do 15. decembra a zároveň požadujú preplatenie všetkých nákladov, ktoré vznikli samosprávam.