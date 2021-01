Zvolen spustil on-line rezervačný systém

Zvolen 21. januára (TASR) – Mesto Zvolen spustilo on-line rezervačný systém na niektoré odberné miesta pre skríningové testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19.



„Na všetkých odberných miestach sa dá otestovať aj bez registrácie, na niektorých sa môžu občania dopredu objednať. Zoznam miest spolu s možnosťou registrácie je na webstránke mesta,“ uvádza samospráva s tým, že zaregistrovať sa dá prostredníctvom linku pod miestom testovania.



Mesto otvorí počas soboty a nedele (23. - 24. 1) celkom 12 odberových miest, na ktorých bude vzorky odoberať 24 tímov. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška. Záujemcovia môžu prísť v sobotu alebo nedeľu v čase od 8.00 do 20.00 h.



V prípade, že sa záujemcovia nezúčastnia na víkendovom celoplošnom testovaní, stále sa budú môcť otestovať na mobilnom odbernom mieste v priestoroch klubu dôchodcov v blízkosti zvolenskej nemocnice na Ferjenčíkovej ulici. Odbery sa uskutočňujú každý pracovný deň od 10.00 do 14.00 h.