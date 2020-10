V Malackách sa tvoria rady, v okolitých obciach to ide rýchlejšie

Malacky 31. októbra (TASR) - Priestory pred odbernými miestami v Malackách sa opäť plnia, viacerí obyvatelia okresného sídla podľa diskusií na sociálnej sieti volia na pretestovanie body v okolitých obciach.



"Najdlhšie rady sú momentálne pri ZŠ Štúrova a pri kaštieli," uvádza samospráva. Niektorí z diskutujúcich uvádzajú troj- či štvorhodinové čakanie, rovnako tak i to, že už druhýkrát upustili od zámeru pretestovať sa vzhľadom na veľký počet čakajúcich pred nimi.



Ďalší radia skúsiť to v okolitých obciach. Pochvaľujú si dobrú organizáciu i rýchly priebeh napríklad v Lábe, Kostolišti, Kuchyni či Plaveckom Štvrtku. Veľmi plynulý priebeh testovania sa darí realizovať aj v najzápadnejšej obci Slovenska Záhorskej Vsi. "Od rána už máme pretestovaných vyše 350 obyvateľov, ide to rýchlo a šikovne, asi najdlhší rad, ktorý sa vytvoril, mal 50 metrov," uviedol pre TASR starosta Záhorskej Vsi Boris Šimkovič.



Aj príspevky v diskusnom fóre na portáli zahori.sk potvrdzujú, že v menších obciach je čakacia doba oveľa kratšia ako v samotnom okresnom sídle, prípadne v Stupave pri Bratislave, kde v radoch pri odberných miestach stojí niekde 50, niekde až 130 záujemcov o testovanie.