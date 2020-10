Fiľakovo vyberá lokality na testovanie

Fiľakovo 27. októbra (TASR) – Samospráva Fiľakova v okrese Lučenec v týchto dňoch vyberá vhodné lokality na realizáciu odberov v rámci celoplošného testovania na COVID-19, hľadá pracovníkov a intenzívne komunikuje s armádou, políciou i okresným úradom. Pre TASR to uviedol primátor Attila Agócs, podľa ktorého sa však informácie, či už zo strany vlády alebo jednotlivých zainteresovaných strán, menia zo dňa na deň.



„Je veľmi ťažké sledovať, čo sú naše kompetencie a povinnosti. Niečo v jednej otázke tvrdí okresný úrad, niečo iné armáda a niečo úplne iné Združenie miest a obcí Slovenska vo svojich metodických materiáloch. Napríklad, stále nie je úplne jasné, kto zabezpečí ochranné prostriedky pre administratívnych pracovníkov,“ konkretizoval primátor, podľa ktorého z pohľadu samosprávy zlyháva komunikácia na viacerých úrovniach.



Ako ďalší príklad uviedol podľa neho doteraz platnú informáciu, že zdravotníckych pracovníkov zabezpečí štát. „Dnes sme sa proaktívne po niekoľkých telefonátoch dozvedeli, že sa situácia zmenila a zdravotníkov si má zabezpečiť samospráva. Je to strašne neprehľadné, dynamické, ale verím, že to zvládneme a v sobotu budeme pripravení,“ uviedol primátor. Doplnil, že napriek všetkým okolnostiam je presvedčený o zmysle testovania.