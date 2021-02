Košice otvoria 33 odberných miest

Košice 11. februára (TASR) – Mesto Košice otvorí od piatka do nedele (12. - 14. 2.) 33 mobilných odberných miest (MOM) na testovanie na ochorenie COVID-19. Zriadi ich prevažne na základných školách. Fungovať budú naďalej aj tri veľkokapacitné odberové miesta. Ako na štvrtkovom brífingu uviedol primátor Jaroslav Polaček, na budúci víkend už mesto neplánuje organizovať plošné testovanie. Zdôvodňuje to nárastom počtu súkromných MOM. Cieľom magistrátu je podľa neho pripraviť veľkovakcinačné centrum na očkovanie proti ochoreniu COVID-19.



Počet vlastných MOM mesto znižuje aj na základe požiadavky regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). „Aj v našom meste postupne vznikajú súkromné MOM. V súčasnosti ich je aktívnych viac ako 30 a budú stále pribúdať,“ povedal primátor s tým, že v Košiciach by ich malo byť viac ako 50. Priestor pre verejnosť na antigénové otestovanie tak podľa neho bude dostatočný a mesto by to robilo zbytočne. „Mesto potrebuje fungovať efektívne, hospodárne aj účelne. Nechceme plytvať finančnými prostriedkami. Pre nás nemá zmysel, aby sme vstupovali do súťaže so súkromným sektorom. Trh si s tým už dnes dokáže poradiť. Naše nevyužité centrá by nedokázali vygenerovať dostatok peňazí,“ vysvetlil.



Odberné miesta mesto od piatka otvorí takmer na všetkých ZŠ a v tých mestských častiach, kde ZŠ nie sú. V piatok budú otvorené od 16.00 do 20.00 h. Cez víkend budú k dispozícii od 9.00 do 17.00 h. Zároveň budú naďalej, pravdepodobne do konca februára, otvorené tri veľkokapacitné MOM. Pôjde o odberné miesto v priestoroch magistrátu mesta na Triede SNP, v amfiteátri na Festivalovom námestí a v Spoločensko-relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva. V Kulturparku na Kukučínovej ulici a vo Výmenníku Važecká na Galaktickej ulici vznikli už súkromné MOM. Primátor pripomenul, že súkromné MOM nefungujú na mestskej elektronickej registrácii.



Mesto bude aj najbližší víkend testovať ľudí v útulkoch, nocľahárňach a krízových centrách. V zariadení na Bosákovej ulici a v Bernátovciach budú testovať PCR testami. Dôvodom je, že v oboch zaevidovali štyri prípady ochorenia COVID-19. „Všetci ôsmi boli umiestnení do kontajnerových domčekov,“ spresnila viceprimátorka Lucia Gurbáľová.



Magistrát predpokladá, že vzhľadom na ochladenie bude narastať počet ľudí bez domova, ktorí budú mať záujem o ubytovanie v takýchto zariadeniach. „Sme pripravení poskytnúť súčinnosť pri tom, aby sme zabezpečili ich dopravu a otestovanie, aby neohrozovali komunitu v týchto zariadeniach. Komunikujeme s RÚVZ a máme zazmluvneného aj lekára,“ povedala.



Ďalším cieľom mesta je podľa slov primátora pripraviť pre Košice veľkovakcinačné centrum. „Budeme to robiť v spolupráci s nemocnicami a s Ministerstvom zdravotníctva SR. Chceme, aby bolo v apríli v Košiciach všetko pripravené tak, aby sme zvládli nápor po tom, ako prídu nové vakcíny aj do Košíc,“ povedal s tým, že vakcinačné centrum by mohlo vzniknúť v priestoroch Steel Arény alebo Kulturparku.