L.Baňacký: Pri odhade záujmu v Bratislave je iný vzorec ako na Orave

Bratislava 29. októbra (TASR) – Samosprávy mestských častí hlavného mesta čaká pri organizácií priebehu víkendového testovania o to náročnejšia úloha, že nemôžu vychádzať len z čísiel evidovaných obyvateľov, ale aj z veľkého počtu ľudí, ktorí nie sú na pobyt prihlásení. Vo videu na sociálnej sieti to vo štvrtok uviedol starosta bratislavského Lamača Lukáš Baňacký, ktorý zastupuje aj Združenie miest a obcí (ZMOS) pri rokovaní ústredného krízového štábu.



"Toto je úplne odlišná situácia, ako bola pri pilotnom testovaní na Orave a v okrese Bardejov, kde môžu reálne vychádzať z menšieho záujmu, ako je evidovaný počet obyvateľov. Pre nás platí opačný vzorec, to znamená, obyvatelia, ktorí sú na pobyt prihlásení a zároveň veľké množstvo ľudí, ktorí v Bratislave administratívne nemajú pobyt," upozornil, žiadajúc týmto obyvateľov Lamača, aby počas testovania sledovali komunikačné kanály mestskej časti, prostredníctvom ktorých bude samospráva informovať o nápore na jednotlivých odberných miestach a touto cestou bude tiež odporúčať konkrétny testovací bod či čas testovania.



Baňacký zároveň vysvetlil, že samosprávy musia byť pri avizovaní odberných miest a celého priebehu testovania opatrné. "V tomto informačnom chaose, ktorý sprevádza celú akciu, je potrebné uvádzať len definitívne, konečné informácie, aj tie o odberných miestach a ich počtoch," zdôraznil. Myslí si, že samosprávy, ktoré boli až príliš iniciatívne pri oznamovaní týchto informácií, budú možno nútené pôvodné oznámenia korigovať. "Môže sa totiž stať, že príslušné miesto neodsúhlasia hygienici či armáda, alebo nebude zabezpečený zdravotnícky personál, čo je najväčší problém tejto akcie," ozrejmil lamačský starosta.



Deklaroval, že Lamač definitívne schválený a personálom zabezpečený zoznam odberných miest dosiahol v stredu (28. 10.) večer. V katastri Lamača bude šesť odberných miest, na tri z nich využijú športovú halu Na barine. Jedno odberné miesto zriadili aj v novovznikajúcej škôlke v časti Bory. Práve toto miesto odporúča starosta tým, ktorí na presun chcú využiť auto. "Inak by som požiadal o peší presun k odberným miestam, je zrejmé, že priepustnosť pri jednotlivých odberných miestach je v prípade peších oveľa vyššia,“ dodal.



Na to, že je ťažké odhadovať počet ľudí, ktorí sa v hlavnom meste zúčastnia testovania, práve vzhľadom na množstvo osôb bez nahláseného pobytu, upozornil aj samotný primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Aj on preto považuje za dôležité sledovať pokyny z odberových miest online. "Testovacie miesta budú stíhať len tak-tak, očakávame aj dlhé rady," upozornil taktiež na sociálnej sieti Martin Chren, starosta Ružinova, na území ktorého bude 70 odberných miest, čo je druhý najvyšší počet po Petržalke (96).



V "zozname adries" odberných miest v Bratislave sú napríklad Hviezdoslavovo námestie, dostihová dráha, nábrežie, trhovisko či Národný futbalový štadión na Tehelnom poli. Testovať sa bude i na parkoviskách, v kultúrnych domoch, školách, úradoch, v autobusoch a na viacerých miestach bude v hlavnom meste možný odber aj z auta. Viaceré bratislavské mestské časti už zverejnili zoznam odberných miest a aj naďalej budú verejnosť o testovaní informovať prostredníctvom webu, sociálnych sieti, SMS správ či mobilných aplikácií.