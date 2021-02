Pozitivita v Žiari nad Hronom vzrástla za týždeň o takmer 0,4 percenta

Žiar nad Hronom 8. februára (TASR) – Miera pozitívnych prípadov počas víkendového testovania v Žiari nad Hronom vzrástla za týždeň o takmer 0,4 percenta. Samospráva počas soboty (6. 2.) a nedele (7. 2.) na ochorenie COVID-19 otestovala 6240 ľudí, pozitívny výsledok malo 85 z nich. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.



Počas druhého kola skríningového testovania v Žiari nad Hronom dosiahla miera pozitívnych prípadov 0,97 percenta, počas soboty a nedele 6. a 7. februára vzrástla na 1,36 percenta. „Dôvodov môže byť veľa, ale nemáme na to presnú odpoveď,“ povedal pre TASR vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.



Mesto bude v najbližších dňoch diskutovať aj o otázke ďalšieho testovania, či ho bude samospráva organizovať počas nasledujúcich víkendov, nie je aktuálne jasné. „Máme na území mesta žiadosti od súkromných firiem, ktoré by mohli testovanie zabezpečovať aj počas víkendu, no stále nedostali povolenia od ministerstva zdravotníctva,“ uviedol Baláž.



Odberové miesta na testovanie počas víkendu zriadila aj Kremnica, kde z 2204 otestovaných vzoriek zachytili desať pozitívnych prípadov. Miera pozitivity tak v rámci mesta klesla z minulotýždňových 0,75 percenta na 0,45 percenta.