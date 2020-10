Topoľčianska radnica finalizuje zoznam odberných miest na testovanie

Topoľčany 27. októbra (TASR) – Topoľčany finalizujú zoznam 25 miest na víkendové testovanie na ochorenie COVID-19.



„Posledné z nich v tejto chvíli čakajú na schválenie zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva," informovalo vedenie mesta.



Zoznam bude uvedený na webovej stránke mesta Topoľčany, vo všetkých komunikačných kanáloch mesta a zároveň bude umiestnený vo vchodoch domov všade tam, kde to bude možné. Radnica odporúča občanom dať sa otestovať v mieste, kde sa obvykle zdržiavajú.



Podľa primátorky Topoľčian Alexandry Gieciovej by sa malo 23 odberných miest nachádzať priamo v okresnom meste, zvyšné dve v mestských častiach. Odberné miesta by mali byť umiestnené v telocvičniach, na kúpalisku, v dome kultúry i na futbalovom štadióne.



Podľa skúseností z testovania, ktoré sa uskutočnilo nedávno v jednom z topoľčianskych domov seniorov, sa výsledky antigénových testov presne zhodovali s následnými PCR testami. „Je preto o dôvod viac veriť, že testovanie nám dá hodnoverný obraz o šírení nového koronavírusu v Topoľčanoch a umožní upravovať opatrenia adresne a zmysluplne,“ skonštatovala primátorka.