V okresoch Bratislavského kraja opakujú skríning, v Senci už od piatka

Bratislava 28. januára (TASR) – V Bratislavskom kraji sa s výnimkou samotného hlavného mesta zopakuje plošné testovanie na nový koronavírus. Rozhodli o tom výsledky prvej deväťdňovej fázy skríningového testovania od 18. do 26. januára. V okrese Senec dosiahla pozitivita mieru 1,19 percenta, v okrese Pezinok zaznamenali pozitivitu 1,4 percenta a v okrese Malacky bol podiel pozitívnych testov 1,36 percenta.



V Senci sa začne s druhým kolom skríningového testovania už v piatok (29. 1.), k dispozícii je päť odberových tímov, v sobotu a nedeľu (30. - 31. 1.) sa k nim pridajú ďalšie štyri. Od piatka do nedele je testovanie vyhradené len pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v meste, v pondelok a utorok (1. - 2. 2.) sa môžu otestovať aj nerezidenti. Na odberových miestach v základných školách je možné počas víkendu testovanie len s rezerváciou. Mesto upozornilo, že ak záujemca nezadá údaje, verifikujúce jeho trvalý alebo prechodný pobyt v meste, pri kontrole na odberovom mieste sa registrácia zruší.



Druhé kolo skríningu v Pezinku sa uskutoční počas soboty a nedele na šiestich miestach, na ktorých bude deväť odberových tímov. Na testovanie bude potrebné sa registrovať on-line.



V Malackách bude od soboty do utorka (30. 1. - 2. 2.) opäť k dispozícii päť odberových miest, podobne ako počas prvého skríningu. Samospráva pripomína, že odberové miesto v kasárňach na sídlisku Juh testuje bez objednávok, a len cez pracovné dni. Na ostatné miesta je potrebné sa zaregistrovať, rezervačný formulár je na webe mesta. Na stránke Malaciek, Senca a Pezinka sú podrobné informácie aj o čase prevádzky jednotlivých odberových miest.