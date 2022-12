Testovaný med z TANAP-u získal najvyššiu známku kvality

Vysoké Tatry 27. decembra (TASR) - Testovaný med z Tatranského národného parku (TANAP-u) získal najvyššiu známku kvality. Informovala o tom Správa TANAP-u s tým, že na kvalitu tatranského produktu sa v rámci súťaže pozreli experti, ktorí ho v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave podrobili mikrobiologickým skúškam i fyzikálno-chemickým analýzam. Medovicový med otestovali aj vedci z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, ktorí sledovali jeho celkovú antibakteriálnu aktivitu voči zlatému stafylokokovi.



"Výsledkom je, že tatranské včely si vyslúžili známku kvality ´GOLD´, testovaný med z TANAP-u má najvyšší antibakteriálny potenciál," uvádza Správa TANAP-u. Toto "vysvedčenie" podľa ochranárov potvrdilo, že plány rozšíriť aktivity okolo včelárstva v najväčšom slovenskom národnom parku majú zmysel.



Pod značkou TANAP by chcela Správa TANAP-u med a ďalšie produkty predávať a rozšíriť chcú aj ekovýchovu. "Návštevníkom by sme mohli vysvetliť priamo na mieste celú alchýmiu o včelách až po produkciu medu, lebo mnohé deti si možno myslia, že keď med kúpia v hypermarkete, tak ho nejaký reťazec aj vyrába. Deťom sa bude v rámci envirovýchovy venovať náš pracovník, ktorý im celý proces vysvetlí priamo na Cabalovej lúke," objasnil riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko. Ak sa tento zámer podarí, návštevníci by mali podľa neho v Tatranskej Lomnici a okolí okrem prehliadky múzea a botanickej záhrady ďalšiu zaujímavú aktivitu.