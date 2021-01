Testovať sa bude v Dolnom Kubíne aj v Liptovskom Mikuláši

Dolný Kubín/Liptovský Mikuláš 30. januára (TASR) – Víkendové antigénové testovanie na nový koronavírus sa v okresných mestách Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš uskutoční aj napriek preradeniu oboch okresov z červenej do zelenej zóny. TASR to potvrdili predstavitelia oboch samospráv.



"Keďže ešte v piatok (29. 1.) večer bol Dolný Kubín červeným okresom, intenzívne sme pracovali na tom, aby sme pripravili odberné miesta na testovanie. Následne sme sa dozvedeli, že už testovať nemusíme, ale môžeme. I keď očakávame, že o testovanie bude zo strany obyvateľov oveľa menší záujem, odberové miesta i tak otvoríme, nakoľko je všetok personál už pripravený," skonštatoval dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.



Prílepok dúfa, že vláda pri kompenzáciách prihliadne aj na tento víkend a uhradí mestu celkové náklady, nielen počty pretestovaných obyvateľov. "Pevne verím, že to neskončí tým, že zvýšené náklady budú musieť uhradiť samosprávy z peňazí všetkých obyvateľov," povedal.



Všetky plánované odberové miesta v sobotu ráno otvára aj Liptovský Mikuláš. Hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková uviedla, že nedeľné (31. 1.) testovanie ešte zvážia na základe sobotňajšej účasti. "Odberové tímy sú pripravené, ľudí sme už informovali, že testovanie spúšťame, takže ich teraz nemôžeme na poslednú chvíľu miasť a nechať ich prichádzať k zatvoreným odberovým miestam. Veríme, že testovanie z dôvodu tohto pochybenia štátu nebude finančne na vrub mesta," dodala.



Sobotné testovanie bude aj v Liptovskom Hrádku (okres Liptovský Mikuláš), informoval primátor mesta Branislav Tréger.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v piatok večer odporučil testovať sa aj v okresoch Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš, ktoré sa po posune Bratislavy a Nitry medzi horšie okresy dostali do skupiny s lepšími výsledkami. Šéf rezortu zdravotníctva dodal, že každý okres, ktorý sa rozhodne testovať, dostane od štátu testy a päť eur za vykonaný test.