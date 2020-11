Testovať sa v Prešove bude na 66 odberných miestach

Prešov 6. novembra (TASR) – Mesto Prešov je na druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19, ktoré sa uskutoční počas víkendu (7. 11. - 8. 11.), pripravené. Testovať sa bude na 66 odberných miestach, rovnako ako počas prvého kola. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Testovanie bude prebiehať v sobotu aj v nedeľu v čase od 8.00 do 20.00 h s výnimkou prestávok, ktoré budú v čase od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.30 h. Odberné miesta si môžu časy prestávok upraviť vzhľadom na aktuálnu situáciu. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci už o 19.30 h, aby stihli testy vyhodnotiť," uviedol Tomek.



Podľa jeho slov ľuďom odporúčajú, aby sa na testovaní zúčastnili na odbernom mieste – v okrsku, v ktorom boli voliť počas posledných volieb do Národnej rady SR. Zoznam odberných miest je zverejnený na webstránke mesta. Rovnako môžu sledovať priebeh testovania na stránke somvrade.sk, kde si môžu pozrieť približný čas čakania na jednotlivých odberných miestach v reálnom čase.



"Testovanie je dobrovoľné a môžu sa na ňom zúčastniť všetci obyvatelia vo veku od desať rokov. Testovanie sa neodporúča ľuďom nad 65 rokov, ktorí trávia väčšinu času vo svojich domovoch, a všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu," povedal Tomek.



Testovanie bude podľa jeho slov prebiehať za prísnych epidemiologických opatrení a všetky miestnosti budú dezinfikované. Testujúci personál bude otestovaný vopred, ešte pred začiatkom akcie. Na dodržiavanie verejného poriadku budú dohliadať príslušníci mestskej polície.



"Mesto doplní chýbajúce ochranné pomôcky vrátane rukavíc, overalov a štítov pre všetkých administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov počas oboch dní testovania. Okrem toho radnica zabezpečí teplú stravu pre všetkých zdravotníkov, administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov," dodal Tomek.