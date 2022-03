Testovať utečencov na COVID-19 začali kraje z vlastnej iniciatívy

Prešov/Košice 2. marca (TASR) – Zisťovať výskyt ochorenia COVID-19 medzi vojnovými utečencami z Ukrajiny začali vo svojich núdzových ubytovacích zariadeniach z vlastnej iniciatívy samosprávne kraje. Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka o tom informoval v utorok (1. 3.). Prešovský samosprávny kraj plánuje spustiť testovanie v stredu. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"V súvislosti so správami o možnej pozitivite niektorých z nich (utečencov, pozn. TASR), sme sa rozhodli prebrať iniciatívu do vlastných rúk. Testovanie bude prebiehať na dobrovoľnej báze s tým, že PSK poskytne nielen materiál, ale v spolupráci so Slovenským Červeným krížom zabezpečí testovanie aj organizačne," uviedla Jeleňová.



Poukazuje, že krízové riadenie štátnej správy dosiaľ testovanie utečencov na ochorenie COVID-19 po ich prechode hraničnými priechodmi nezabezpečuje. PSK chce od stredy testovať nielen novoprichádzajúcich utečencov do krajských zariadení, ale aj ľudí, ktorí sú už v zariadeniach ubytovaní.



Podľa slov hovorkyne KSK Anny Terezkovej už v krajských zariadeniach núdzového bývania výskyt COVID-19 zaznamenali. "V takom prípade sú pozitívne testovaní izolovaní v samostatných nepriechodných izbách," priblížila pre TASR.



Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v utorok informoval, že testovanie vojnových utečencov sa nebude realizovať v hotspotoch. Testovaní na ochorenie COVID-19 majú byť utečenci, ktorým sa poskytne azyl v záchytných táboroch alebo iných zariadeniach. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR má k tomu vydať v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva usmernenie.