Testy 118 zamestnancov ÚVN v Ružomberku na koronavírus sú negatívne

Ružomberok 3. apríla (TASR) - Testy 118 pracovníkov Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku na COVID-19 sú negatívne. Zamestnanci, ktorí prišli do kontaktu s pacientom s pozitívnym výsledkom na prítomnosť nového koronavírusu, sa tak môžu z domácej izolácie vrátiť späť do práce. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková.



Pacienta z Čadce prijali do ÚVN ešte 23. marca po úraze hlavy. Pri príjme mu urobili testy na nový koronavírus s negatívnym výsledkom. V utorok (31. 3.) mal pacient podstúpiť drobný operačný zákrok. Z preventívnych dôvodov testy u pacienta zopakovali. Výsledok bol pozitívny. Desiatky zamestnancov ÚVN tak zostali v preventívnej domácej izolácii.