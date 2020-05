Covid testy v sociálnych zariadeniach Žilinského kraja boli negatívne

Žilina 29. mája (TASR) – V zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) otestovali od začiatku mája na nový koronavírus 2082 zamestnancov a 2804 klientov, čo je zhruba 99 percent. Všetky výsledky sú negatívne. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Doplnila, že zostáva ešte otestovať 205 zamestnancov, ktorí sú momentálne na PN, OČR či v karanténe, a 98 klientov hospitalizovaných v ústavnom zdravotníckom zariadení, prípadne dlhodobo v domácom prostredí. "Testovaní budú bezodkladne po nástupe do zariadenia," doplnila hovorkyňa ŽSK.



"Je to výborná správa. Chcela by som sa poďakovať všetkým zamestnancom. Či už v zariadeniach alebo v Úrade ŽSK, ktorí s obrovskou zodpovednosťou pristupovali k zavádzaniu opatrení, aby vírus do zariadení neprenikol," povedala riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK Iveta Ďurišová.



Prísne opatrenia na ochranu zariadení sociálnych služieb platili podľa Remencovej už od začiatku marca. "Uzatvorili sa pobytové zariadenia a nastavili sa krízové plány. Prerušili sa ambulantné a terénne služby. ŽSK pripravil pracovníkov na novú situáciu, zrušili sa skupinové terapie a pozastavilo sa prijímanie nových klientov," pripomenula.



"Od začiatku sme vnímali silnú zodpovednosť za ochranu tých najzraniteľnejších - seniorov a ľudí s rôznym stupňom zdravotného znevýhodnenia. Nebolo to vždy jednoduché, klienti aj ich rodinní príslušníci spočiatku brali prísne opatrenia aj sociálne odlúčenie ťažko. Ale dnes vidíme, že to všetko malo zmysel," zdôraznila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Na zmiernenie dosahov pandémie spustil ŽSK pre klientov tzv. službu ucha i linky pomoci. "Aktívne pri nich pomáhajú psychológovia i rehoľné sestry a medici. Rozbehli sme aj aktivitu dopisovanie so seniormi, ktorú zastrešujú dobrovoľníci organizovaní Rozvojovou agentúrou ŽSK," uzavrela Remencová.