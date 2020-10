Testy odhalili na Orave a v Bardejove celkovo 4744 infekčných ľudí

Bratislava 25. októbra (TASR) - Z celkového počtu 128.841 testovaných ľudí na ochorenie COVID-19 na Orave a v Bardejove bolo počas pilotného testovania do nedele do 11.00 h zistených 4744 infekčných. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo počas tretieho dňa pilotnej fázy testovania. Je to podľa jeho slov 3,68 percenta.



Naď priblížil, že z predpokladaného pôvodného počtu 180.000 ľudí, ktorí by sa mali dať otestovať, treba odrátať ešte osoby v domovoch sociálnych služieb, policajtov, hasičov či ľudí vo výkone trestu. Malo by ich tak dovedna prísť na test okolo 155.000.



V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka (23. 10.) do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 20.00 h. Na testovaní sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.