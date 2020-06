Testy v CSS Horelica nepotvrdili nákazu novým koronavírusom

Čadca 29. júna (TASR) - Po otestovaní 65 zamestnancov a 98 klientov Centra sociálnych služieb (CSS) Horelica v Čadci sa nepotvrdila nákaza novým koronavírusom. Podľa hovorkyne Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martiny Remencovej ich otestovala mobilná odberová jednotka zriadená ŽSK a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) Žilina po potvrdení nákazy u jednej z pracovníčok CSS.



Doplnila, že v CSS Horelica platí zákaz prijímania nových klientov. "Je zabezpečená zvýšená dezinfekcia spoločných priestorov aj s použitím germicídnych žiaričov. Sleduje sa zdravotný stav klientov aj zamestnancov, teplota sa meria dvakrát denne. Naďalej platí povinnosť nosenia rúšok v interiéri zariadenia," uviedla Remencová.



Pripomenula, že ŽSK obnovil v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou v regióne Kysúc ďalšie bezpečnostné protiepidemické opatrenia. "Mimoriadna situácia na Kysuciach nás prinútila opäť uzatvoriť naše zariadenia sociálnych služieb. Až do odvolania preto platí zákaz návštev v zariadeniach v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto. V pondelok a v utorok (30. 6.) nebudú otvorené ani stredné školy v okrese Čadca. Riaditeľom sme odporučili odložiť odovzdávanie vysvedčení až na začiatok budúceho školského roka," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



V pohotovosti je podľa Remencovej aj Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, kde prichádzajú osoby s podozrením na ochorenie COVID-19. "Až do odvolania platí zákaz návštev na lôžkových oddeleniach. V tejto súvislosti otestovali viac ako 60 zamestnancov nemocnice s negatívnym výsledkom. Na žiadosť RÚVZ bude v utorok (30. 6.) a v stredu (1. 7.) hromadné testovanie pred Kysuckou nemocnicou. Kapacita parkoviska je obmedzená, nemocnica preto prosí o trpezlivosť," vysvetlila hovorkyňa ŽSK.