The Legits Blast: Spomedzi 44 krajín najviac prekvapilo Belgicko

Banská Bystrica 30. júla (OTS) - Najväčším prekvapením festivalu boli nováčikovia skupinovej kategórie z Belgicka a len 14-ročná bgirl Nicka z Litvy, ktorá bodovala v ženskej kategórii. Konkurencia bola aj tento rok silná. Do Banskej Bystrice pricestovali zabojovať o tituly tanečníci zo 44 krajín sveta. Najdlhšiu cestu merali až z Kene.Foto: Slavo SamuelčíkHlavný program odštartoval v piatok projektom Outbreak Europe s postupovými battlami v šiestich kategóriách, vrátane kategórie Cypher King/Queen. Ani v jednej kategórii sa minuloročným víťazom nepodarilo obhájiť svoju pozíciu. Naopak, v každej z nich sa zrodilo prekvapenie, čo bolo príjemným oživením festivalu. V detskej kategórii si titul odniesol bboy Point z Bieloruska. Point bol aj súčasťou formácie, ktorá nastúpila v battloch v rámci Rep Your Country. „hovorí Miro Križan, organizátor.Foto: Slavo SamuelčíkNovú kráľovnú má aj ženská kategória. Len 14- ročná Litovčanka Nicka nechala za sebou s prehľadom skúsené bgirls a titul šampiónky si patrične užila. „.“ povedal Križan.Foto: Slavo SamuelčíkNajsilnejšie zastúpenie tanečníkov bolo už tradične v kategórii 1vs1 Breaking. Spomedzi 191 účastníkov sa titul konečne podarilo získať Nord Diamondovi z Ruska.vysvetľuje, ďalší z dvojice organizátorov.Foto: Slavo SamuelčíkO najväčšiu senzáciu na festivale sa postarali Belgičania. Tí si z podujatia odniesli dve prvé miesta – v kategórii dvojíc a v divácky najatraktívnejšom súboji krajín Rep Your Country, kde sa im podarilo poraziť skvelú Ukrajinu. „neskrýva ani svoje prekvapenie. Belgičania boli skutočne vo forme. Na Slovensko pricestoval ich olympijský tím, keďže breaking sa len pred časom stal oficiálnou olympijskou disciplínou.Foto: Slavo SamuelčíkAni Slováci sa tento rok nenechali zahanbiť. V battloch krajín sa umiestnili v TOP 8 a naša najväčšia nádej v breakingu, Twister, sa prebojoval v mužskej kategórii do Top 16. ,,“ dodáva Križan.Foto: Slavo SamuelčíkThe Legits Blast patrí pod hlavičku medzinárodného projektu E-Cypher, ktorého cieľom je propagovať hip-hopovú kultúru a rovnosť medzi mladými v Európe. Projekt je realizovaný aj vďaka podpore Európskej komisie v rámci programu Creative Europe. The Legits Blast 2021 tiež podporuje Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu, spoločnosti Orange a Motor-Car Banská Bystrica. Veľká vďaka za participáciu patrí aj Základnej škole Moskovská 2 v Banskej Bystrici za zapožičanie technického zabezpečenia potrebného pre hodnotenie súťaže.Foto: Slavo SamuelčíkSúčasťou The Legits Blast 2021 bol aj projekt pre deti a mladých Youth is the Future, ktorý sa zrealizoval aj vďaka podpore Veľvyslanectva USA na Slovensku, Fondu na podporu umenia, BBSK a Mesta Banská Bystrica.Podrobné informácie o The Legits Blast a Youth is the Future nájdete na www.tlb.sk