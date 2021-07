The Legits Blast už štartuje štvordňovú tanečnú horúčku

The Legits Blast Foto: The Legits Blast/Vladimir Lorinc

Banská Bystrica 23. júla (OTS) - Stovky tanečníkov z celého sveta aj napriek náročným podmienkam spojených s pandémiou pricestovali do srdca Slovenska. Pred odbornou porotou predvedú v napínavých tanečných súbojoch svoje schopnosti, kreativitu a talent.Hlavný program jedného z najväčších sviatkov breakingu začína už v piatok 23. júla. Podujatie odštartuje nosný projekt Outbreak Europe s postupovými battlami v šiestich kategóriách, vrátane kategórie Cypher King/Queen. Mená tých najlepších budú známe v sobotu podvečer, kedy súťaž s nezabudnuteľnou atmosférou a dych berúcimi kreáciami vyvrcholí.Ako prvá zo zahraničných tanečníkov pricestovala na Slovensko B-Girl Kastet z Ruska, dvojnásobná víťazka najprestížnejšieho podujatia sveta Red Bull BC One. Kastet si robí ambície na titul v ženskej kategórii. ,,“ rekapituluje minulý ročník Martin Gilian, organizátor festivalu.Medzi tanečnou, ale aj laickou verejnosťou je za najatraktívnejšiu časť festivalu považovaný „battle“ národov Rep Your Country. „,“ hovorí Gilian a pozýva na zaujímavé podujatie všetkých tanečníkov, ktorí by sa chceli zapojiť len na jeden deň: ,,Tanečné kreácie bude posudzovať porota, do ktorej zasadne aj spomínaný bboy Keebz. Ten tancoval v Universal Studios v Orlande, účinkoval v niekoľkých známych tanečných filmoch. Patril do tanečného tímu Justina Biebera počas jeho "Purpose World Tour". Fanúšikovia ho tiež poznajú ako člena top breakingových skupín "The Squadron" a "Mind180" z USA.Aj napriek dobre sa vyvíjajúcej situácii súvisiacej s koronavírusom, organizátori plne rešpektujú všetky usmernenia a vyhlášky. „Zdravie je to najdôležitejšie. Dôsledne sledujeme pravidlá, vyhlášky, sme v neustálom kontakte so všetkými kompetentnými orgánmi a spolupracujeme s nimi v rámci prípravy The Legits Blast,“ konštatuje druhý z dvojice zakladateľov podujatia The Legits Blast, Miro Križan. Platné nariadenia sa tak prejavili aj v počte účastníkov, ktorý je limitovaný či už pre vonkajšie aktivity alebo podujatia v interiéri. Pre všetkých návštevníkov festivalu platí, že musia mať platný negatívny test, alebo byť plne zaočkovaní.Podrobné informácie o The Legits Blast, programe, rovnako ako aj o protipandemických nariadeniach nájdete na www.tlb.sk The Legits Blast patrí pod hlavičku medzinárodného projektu E-Cypher, ktorého cieľom je propagovať hip-hopovú kultúru a rovnosť medzi mladými v Európe. Projekt je realizovaný aj vďaka podpore Európskej komisie v rámci programu Creative Europe. The Legits Blast 2021 tiež podporuje Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu, spoločnosti Orange a Motor-Car Banská Bystrica.Projekt Mladí sú budúcnosť je realizovaný za podpory Veľvyslanectva USA na Slovensku, Fondu na podporu umenia, BBSK a Mesta Banská Bystrica.