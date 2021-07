The Legits Blast v Banskej Bystrici opäť prebudí hip-hopovú kultúru

Banská Bystrica 16. júla (OTS) - Na návrat hip-hopovej kultúry do bystrických ulíc sa tak môžu tešiť nielen fanúšikovia, ale najmä samotní tanečníci, ktorí opäť predvedú svoje schopnosti naživo pred publikom. Dvanásty ročník úspešného medzinárodného festivalu The Legits Blast sa uskutoční už o pár dní.Obľúbené podujatie hlási návrat do offline prostredia. Všetkých nadšencov tanca a breakingu bude hostiť od štvrtku 22. júla až do nedele 25 júla. Na základe ohlasov od tanečníkov sa organizátori tento rok rozhodli, že sa účastníci stretnú opäť v Europa Shopping Center a Ministry of Fun. „,“ uvádza Miro Križan, organizátor The Legits Blast.V dôsledku pandémie sa festival v lete minulého roka uskutočniť nemohol. Usporiadatelia však napriek tomu pripravili špeciálnu novembrovú edíciu, ktorá prebiehala za prísnych opatrení v online podobe a zožala veľký úspech.Aj tento rok bude mať populárna kultúrna akcia v rámci protipandemických opatrení trochu iný formát. Realizácia by mala prebehnúť v obmedzenom režime, čo v praxi znamená limit pre počet účastníkov v interiéri (500 ľudí) a exteriéri (1000 ľudí).“ informuje o situácii Miro Križan. Zároveň dodáva, že všetky konkrétne pravidlá, ktoré budú musieť účastníci rešpektovať, pravidelne aktualizujú na webe tlb.sk Na tohtoročnom hip-hopovom podujatí bude súťaž Outbreak Europe štandardne rozdelená do piatich kategórií – 1vs1 Breaking, 1vs1 B-Girl, 1vs1 Kid, 2vs2 Breaking. Neoddeliteľnou súčasťou tanečného sviatku bude už tradične najatraktívnejšia súťaž pod názvom Rep Your Country, kde o titul šampióna zabojujú národné tímy. Festival The Legits Blast vrátane konceptu Outbreak Europe patrí tiež pod hlavičku medzinárodného projektu E-Cypher, ktorého cieľom je propagovať hip-hopovú kultúru a rovnosť medzi mladými v Európe. Projekt je realizovaný vďaka podpore Európskej komisie v rámci programu Creative Europe. The Legits Blast 2021 tiež podporuje Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu, spoločnosti Orange a Motor-Car Banská Bystrica.Organizátori sa tiež zhodli, že do hlavného programu opäť zaradia aj projekt Youth is The Future, venovaný všetkým deťom a mládeži, v ktorých vidia potenciál novej generácie tanečníkov. Mládežnícky projekt je realizovaný za podpory Veľvyslanectva USA na Slovensku, Fondu na podporu umenia, BBSK a Mesta Banská Bystrica.Viac informácií nájdete na www.tlb.sk