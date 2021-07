Banská Bystrica 19. júla (OTS) - Banská Bystrica, 19. júl 2021 – Jedinečný projekt pre deti a mládež sa po vlaňajšej online edícii vracia do fyzickej podoby. Koncept bude v tomto roku hostiť porotcov a lektorov aj z USA. Záujemcovia sa môžu tešiť na nezabudnuteľné zážitky v podobe inšpiratívnych diskusií či tanečných, hudobných a graffiti workshopov. Na odvážnejších čaká titul šampióna, o ktorý zabojujú deti a mladí v tanečnej breaking kategórii 1vs1 Kid.Youth is the Future je súčasťou podujatia The Legits Blast už od roku 2016. Jeho hlavným cieľom je inšpirovať novú generáciu mladých tanečníkov a deti na miestnej i medzinárodnej úrovni a podporiť ich potenciál na budúcu aktivitu v kultúrnej a športovej oblasti. Charakter projektu umožňuje cezhraničné zdieľanie poznatkov a posilňuje vzťahy projektových partnerov z viacerých krajín sveta.Projekt je venovaný deťom a mládeži do 18 rokov. Ani tento rok na akcii nebudú chýbať vzdelávacie aktivity, diskusie, či tanečné súťaže. ,,Po vlaňajšej online edícii tohto konceptu sme sa cítili ešte viac hladní po zážitkoch, preto našim návštevníkom umožníme zatancovať si na workshopoch po boku amerických legiend breakingu či pobiť sa o titul svetového šampióna v tanečnom súboji,“ informuje o programe Miro Križan, usporiadateľ. Štvrtkové tanečné workshopy v Urban Spote povedú bboy Keebz a Stripes.Organizátori zároveň nevynechajú ani zaužívané komponenty eventu, ktorými sú napríklad hudobný workshop vo Fonotéke, či hodina graffiti maľovania. Práve na tomto workshope si deti a násťroční v minulosti vyskúšali pod taktovkou Slováka Ewila vytvoriť originálnu džínsovú bundu, či tvorbu originálnych ornamentov na graffiti stene. Štvrtkový program uzavrie atraktívna vsuvka – prezentácia bboys a bgirls z celého sveta priamo v srdci mesta, na Námestí SNP. Jedinečnú festivalovú atmosféru a rôznorodosť kultúr si tak budú môcť vychutnať všetci okoloidúci či návštevníci bystrických terás.Aj na tomto ročníku podujatia čaká všetkých účastníkov zaujímavá diskusia pod taktovkou zahraničných i domácich hostí. ,,Uvedomujeme si totiž, aké dôležité je hovoriť o komunite, kultúre, talente, podpore tanečníkov či ich potenciálnej budúcnosti. Navyše budú mať všetci zúčastnení šancu využiť vymedzený priestor a položiť otázky svojim hip-hopovým idolom,“ dopĺňa Križan.Piatkový program bude venovaný tanečným kreáciám postupových súbojov. Pred sobotnými finálovými battlami o titul svetového šampióna sa publiku predvedie opäť aj banskobystrický folklórny súbor Urpín, ktorý všetkým účastníkom umožní nahliadnuť ku koreňom našej tradičnej kultúry.Video: https://www.instagram.com/p/CRbVsN9BXK1/ Mládežnícky projekt je realizovaný za podpory Veľvyslanectva USA na Slovensku, medzinárodný koncept E-Cypher podporený Európskou komisiou v rámci programu Creative Europe, Fondu na podporu umenia, BBSK a Mesta Banská Bystrica.Viac informácií o programe a registrácií nájdete na webe www.youthisthefuture.com