Thurzov dom predstaví ľudové remeselnícke výrobky vytvorené deťmi

Banská Bystrica 17. februára (TASR) - Tradičné ľudové remeslá prostredníctvom kreatívnych výrobkov detí a mládeže z celého Slovenska predstaví vo štvrtok (20. 2.) výstava v Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici pod názvom V krajine remesiel. TASR o tom informovala manažérka SSM Martina Saktorová s tým, že výstava potrvá do 19. apríla.



"Tradičné ľudové remeslá majú nezastupiteľné miesto aj medzi tými najmenšími. Dôkazom toho je už 7. ročník súťaže V krajine remesiel, ktorú od roku 2006 organizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Jej cieľom je vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá, posilniť ich vedomie kultúrnej identity, ale tiež podporiť ich manuálnu zručnosť a výtvarnú kreativitu. Úspechy súťaže každoročne potvrdzujú jej význam a každý ďalší ročník prináša nové, nápadité, remeselne zvládnuté diela," priblížila Saktorová.



V tomto roku sa žiaci mohli zapojiť do viacerých tém rozdelených podľa materiálových skupín - Zakliate v dreve, Nite nebláznite, Noty pre drôty, Na sklo maľované, Pletky s pletivami a Veci, čo nevedia všetci.



"Hmatateľná schopnosť tvoriť je úžasná vlastnosť. Kreatívni ľudia v ÚĽUV-e, pedagógovia v školách a deti vytvorili a prezentujú v priestoroch nášho múzea svoje spoločné dielo. Tradičné ľudové remeslá boli bežnou súčasťou každodenného života a malí remeselní majstri nás presviedčajú, že nepatria len do minulosti," konštatovala kurátorka výstavy Vladimíra Luptáková.



"Teší ma, že v mene kolektívu pracovníkov múzea a kolegov z ÚĽUV-u, s ktorými radi spolupracujeme, môžem všetkých priaznivcov histórie a tradícií pozvať do vynovených výstavných priestorov Thurzovho domu," dodal riaditeľ SSM Marcel Pecník. Verí, že výstava sa bude návštevníkom páčiť.