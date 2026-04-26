Nedela 26. apríl 2026
Thurzove slávnosti vyvrcholia sprievodom obcou a sv. omšou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Oravský Podzámok 26. apríla (TASR) - Historickým sprievodom obcou Oravský Podzámok odštartuje v nedeľu napoludnie druhý deň Thurzových slávností na Oravskom hrade. Informovalo o tom Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava.

Od 13.00 h sa v Kaplnke sv. Michala začne slávnostná svätá omša. Po nej slávnosti vyvrcholia kultúrnym programom.

Thurzove slávnosti na Oravskom hrade sú tradične otvorením letnej turistickej sezóny na hrade. Niesli sa v znamení historickej atmosféry 16. a 17. storočia, keď žil aj najznámejší majiteľ Oravského hradu Juraj Thurzo so svojou rodinou.

Priestory hradného nádvoria boli dejiskom bohatého programu spojeného s remeselným jarmokom. Nechýbala dobová hudba, šermiarske súboje, historické tance, divadelné vystúpenia a svoje umenie predviedli aj sokoliari.
Neprehliadnite

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aprílové počasie opäť prekvapí

P. Pellegrini sa zúčastní na samite Iniciatívy Trojmoria v Dubrovníku

ONLINE: Napätie na Blízkom východe neutícha