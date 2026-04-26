< sekcia Regióny
Thurzove slávnosti vyvrcholia sprievodom obcou a sv. omšou
Autor TASR
Oravský Podzámok 26. apríla (TASR) - Historickým sprievodom obcou Oravský Podzámok odštartuje v nedeľu napoludnie druhý deň Thurzových slávností na Oravskom hrade. Informovalo o tom Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava.
Od 13.00 h sa v Kaplnke sv. Michala začne slávnostná svätá omša. Po nej slávnosti vyvrcholia kultúrnym programom.
Thurzove slávnosti na Oravskom hrade sú tradične otvorením letnej turistickej sezóny na hrade. Niesli sa v znamení historickej atmosféry 16. a 17. storočia, keď žil aj najznámejší majiteľ Oravského hradu Juraj Thurzo so svojou rodinou.
Priestory hradného nádvoria boli dejiskom bohatého programu spojeného s remeselným jarmokom. Nechýbala dobová hudba, šermiarske súboje, historické tance, divadelné vystúpenia a svoje umenie predviedli aj sokoliari.
