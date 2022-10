Tichá a Kôprová dolina budú uzavreté, dôvodom je taktické cvičenie

Vysoké Tatry 10. októbra (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) upozorňuje návštevníkov, že v stredu 12. októbra budú Tichá a Kôprová dolina uzavreté. Dôvodom je taktické cvičenie zamerané na hasenie požiarov v prírodnom prostredí v bezzásahových územiach národných parkov, evakuáciu osôb a ochranu významných nehnuteľností s nedostatkom vody a vodných zdrojov.



Cvičenie s riadiacim štábom organizuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove. "Turistov žiadame, aby sa spomínaným dolinám vyhli a v ten deň uprednostnili túru v iných lokalitách," uvádza Správa TANAP.



Tento týždeň okrem toho plánujú ochranári začať s rekonštrukciou mosta pri chate v Doline Zeleného plesa. Na červeno a žlto značenom turistickom chodníku tak čaká návštevníkov dočasné obmedzenie. "Most odstránime a turistické trasy presmerujeme na 'zimnú cestu', teda prístupovú komunikáciu ku Chate pri Zelenom plese," upozorňuje Správa TANAP. Od 1. novembra, keď sa v TANAP začne sezónna uzávera vysokohorských chodníkov, bude toto obmedzenie platiť len pre žlto značený chodník zo zastávky Biela voda na Chatu pri Zelenom plese. Od začiatku novembra do polovice júna je totiž prechod cez Veľkú Svišťovku po červenej značke pre turistov uzavretý. Nový most by mal byť hotový do konca tohto roka, počasie však môže termín posunúť až do jari.