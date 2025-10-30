< sekcia Regióny
Tiché noci spájajú nemé filmy so živou hudbou
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Po úspešnom minuloročnom debute sa do Bratislavy vo štvrtok vracia audiovizuálny projekt Tiché noci, ktorý spája kinematografiu z čias nemej éry s autorskými živými soundtrackmi súčasných experimentálnych hudobníkov. Druhý ročník predstaví v Kine Film Europe do 12. decembra päť ikonických filmov 20. rokov 20. storočia - od sovietskeho avantgardného dokumentu až po legendárny horor Nosferatu.
„Každý večer vytvorí originálny dialóg medzi obrazom a hudbou - medzi érou prvých filmových experimentov a dnešnou experimentálnou scénou, ktorá reaguje na klasické diela prostredníctvom živej improvizácie, elektroniky či akustických kompozícií,“ približuje Simona Sopiaková zo spoločnosti Film Europe projekt, ktorý vznikol s cieľom priblížiť divákom kinematografiu 20. rokov minulého storočia a prepojiť ju so súčasnou hudobnou experimentálnou scénou. „Dnes už viac než storočné filmové diela, ktoré formovali vizuálny jazyk modernej kinematografie, dostávajú prostredníctvom živej hudby nový kontext,“ dodáva s tým, že každý z koncertov predstavuje unikátny nový soundtrack vytvorený špeciálne pre daný film.
Tiché noci 2 otvára štvrtková projekcia filmu Muž s kinoaparátom, ktorý v roku 1929 nakrútil Dziga Vertov. „Legendárna sovietska filmová báseň o rytme moderného mesta, nakrútená bez dialógov a titulkov, zachytáva pulz 20. rokov prostredníctvom pohybu, montáže a experimentálnej kamery,“ predstavuje Film Europe úvodnú snímku projektu. „Vertovu vizuálnu kinetiku sprevádza hypnotická improvizácia dua Jori Josiphson a Ondrey Zintaer, ktorí spájajú akustické nástroje, elektroniku a vrstvený zvuk v živom dialógu s obrazom,“ dodáva organizátor podujatia.
O deň neskôr (31. 10.) premietne groteskný a temný film Häxan o dejinách čarodejníctva, poverách a démonických predstavách. Dielo Benjamina Christensena z roku 1922 oživí performance Do Shaska!, ich elektroakustická improvizácia a tribal rytmy.
Tiché noci 2 premietnu aj Metropolis Fritza Langa z roku 1927, monumentálne sci-fi o meste budúcnosti, sociálnych konfliktoch a revolte pracujúcich. Nový soundtrack postavený na vibrafóne, syntetizátoroch a minimalistických rytmoch, ktoré spájajú industriálnu energiu Metropolisu s modernou klubovou poetikou, vytvorí hudobník Stroon.
