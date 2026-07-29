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Tieto miesta v Prievidzi objavovali turisti vlani najviac
V roku 2025 sa uskutočnilo 74 komentovaných prehliadok kostola, na ktorých sa prostredníctvom TIK zúčastnilo 888 návštevníkov.
Autor TASR
Prievidza 29. júla (TASR) - Turisti v minulom roku vo väčšej miere objavovali v Prievidzi piaristický Kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie, absolvovali i Zlatú prievidzskú cestu. Turisticko-informačná kancelária (TIK) mesta Prievidza sa tiež podieľala na aktivitách Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra - Bojnice (OOCR RHNB). Vyplýva to z výročnej správy TIK za minulý rok.
Riaditeľka organizácie Diana Šurkalová Dušeková vyzdvihla, že TIK môže zahraničným turistom, turistom zo Slovenska i domácim prinášať nové produkty. „Jeden z najobľúbenejších produktov cestovného ruchu je Objavte tajomstvá Piaristického kostola, ktorý návštevníkom ukáže nielen históriu a umelecké diela, ale zavedie ich aj do bežne neprístupných miestností, akou je napríklad krypta,“ priblížila.
V roku 2025 sa uskutočnilo 74 komentovaných prehliadok kostola, na ktorých sa prostredníctvom TIK zúčastnilo 888 návštevníkov. Pracovníčky TIK zároveň zabezpečovali bezplatné komentované prehliadky piaristického kostola počas podujatí Noc kostolov a Po stopách zemepánov Trenčianskeho kraja. Na týchto prehliadkach sa zúčastnilo približne 450 návštevníkov.
Tradičným projektom TIK je Zlatá prievidzská cesta. „Využívaný bol najmä v minulosti, ale i v súčasnosti si nájde svojich záujemcov. TIK urobil jednu prehliadku pre turistov z Českej republiky,“ doplnila Šurkalová Dušeková.
TIK sa podľa nej tiež zapojila do projektu OOCR RHNB Po stopách zemepánov Trenčianskeho kraja, ktorý spojil viacero miest na hornej Nitre a konal sa vlani počas štyroch adventných víkendov. „Priniesli sme zaujímavý program do miest, snažili sme sa prilákať ľudí do centra mesta aj mimo vianočných trhov,“ podotkla.
Organizácia pokračovala aj v spolupráci s Klubom slovenských turistov Horná Nitra Prievidza. Počas minulého roka sa uskutočnilo 35 turistických podujatí. Vlani tiež rozšírila spoluprácu s viacerými subjektmi a regionálnymi partnermi. Ide napríklad o občianske združenie Hornonitrie či Ars Preuge. Zabezpečuje i služby pri výdaji a podaní zásielok jednej zo súkromných spoločností.
V roku 2025 navštívilo TIK Prievidza spolu 14.333 klientov, z nich bolo domácich 12.674 a zahraničných 218. Telefonicky kontaktovalo TIK 913 a elektronicky 528 klientov. „Tešíme sa, že v minulom roku celková návštevnosť stúpla. Samozrejme, je to reakciou i na iné služby, ktoré poskytujeme a netýkajú sa priamo cestovného ruchu. Snažíme sa tak prilákať obyvateľov, ktorí by možno nezavítali do turistickej kancelárie. Niekedy tak nájdu zaujímavé informácie a veci, ktoré im pomôžu v ich každodennom živote,“ dodala riaditeľka TIK.
Riaditeľka organizácie Diana Šurkalová Dušeková vyzdvihla, že TIK môže zahraničným turistom, turistom zo Slovenska i domácim prinášať nové produkty. „Jeden z najobľúbenejších produktov cestovného ruchu je Objavte tajomstvá Piaristického kostola, ktorý návštevníkom ukáže nielen históriu a umelecké diela, ale zavedie ich aj do bežne neprístupných miestností, akou je napríklad krypta,“ priblížila.
V roku 2025 sa uskutočnilo 74 komentovaných prehliadok kostola, na ktorých sa prostredníctvom TIK zúčastnilo 888 návštevníkov. Pracovníčky TIK zároveň zabezpečovali bezplatné komentované prehliadky piaristického kostola počas podujatí Noc kostolov a Po stopách zemepánov Trenčianskeho kraja. Na týchto prehliadkach sa zúčastnilo približne 450 návštevníkov.
Tradičným projektom TIK je Zlatá prievidzská cesta. „Využívaný bol najmä v minulosti, ale i v súčasnosti si nájde svojich záujemcov. TIK urobil jednu prehliadku pre turistov z Českej republiky,“ doplnila Šurkalová Dušeková.
TIK sa podľa nej tiež zapojila do projektu OOCR RHNB Po stopách zemepánov Trenčianskeho kraja, ktorý spojil viacero miest na hornej Nitre a konal sa vlani počas štyroch adventných víkendov. „Priniesli sme zaujímavý program do miest, snažili sme sa prilákať ľudí do centra mesta aj mimo vianočných trhov,“ podotkla.
Organizácia pokračovala aj v spolupráci s Klubom slovenských turistov Horná Nitra Prievidza. Počas minulého roka sa uskutočnilo 35 turistických podujatí. Vlani tiež rozšírila spoluprácu s viacerými subjektmi a regionálnymi partnermi. Ide napríklad o občianske združenie Hornonitrie či Ars Preuge. Zabezpečuje i služby pri výdaji a podaní zásielok jednej zo súkromných spoločností.
V roku 2025 navštívilo TIK Prievidza spolu 14.333 klientov, z nich bolo domácich 12.674 a zahraničných 218. Telefonicky kontaktovalo TIK 913 a elektronicky 528 klientov. „Tešíme sa, že v minulom roku celková návštevnosť stúpla. Samozrejme, je to reakciou i na iné služby, ktoré poskytujeme a netýkajú sa priamo cestovného ruchu. Snažíme sa tak prilákať obyvateľov, ktorí by možno nezavítali do turistickej kancelárie. Niekedy tak nájdu zaujímavé informácie a veci, ktoré im pomôžu v ich každodennom živote,“ dodala riaditeľka TIK.