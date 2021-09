Tihányiovský kaštieľ vystavuje vyše 30 druhov pavúkov a škorpiónov

Banská Bystrica 30. septembra (TASR) – V Tihányiovskom kaštieli Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici nájdu dočasný domov až do začiatku vianočných sviatkov viac ako tri desiatky živých druhov vzácnych a exotických pavúkov a škorpiónov zo všetkých kútov sveta. Výstava je verejnosti prístupná od 1. októbra a potrvá do 22. decembra. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Kristína Hatarová zo SSM.



„Cieľom výstavy je spopularizovať pre niekoho nie príliš atraktívne druhy a odbúrať strach, ktorý je v mnohých z nás prirodzene zakorenený. Počas výstavy sa návštevník dozvie, že väčšina z vystavovaných druhov nie je pre človeka nebezpečná a živí sa prevažne hmyzom, článkonožcami, menšími plazmi a hlodavcami. Ako potrava pre väčšinu z nich budú v Tihányiovskom kaštieli cvrčky. Počas výstavy majú návštevníci možnosť vidieť, ako tieto druhy lovia, kŕmia sa a budú ich môcť vidieť pri bežných činnostiach. Živočíchy budú v sklených teráriách, na ktorých sú umiestnené stručné popisy,“ priblížil vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek.



Kraj výstavu podporil sumou 12.000 eur a pripravil ju spolu so SSM, poľskou spoločnosťou Araneus a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko.



Medzi najväčšie lákadlá patria veľké vtáčkare vrátane jedného z najväčších (Theraphosa stirmi), ktorého dĺžka tela s rozpätím nôh môže dosahovať až 25 centimetrov. Na výstave je tiež jedna z najväčších mnohonôžok (Archispirostreptus gigas) s celkovou dĺžkou 38 centimetrov, či najväčší škorpión Severnej Ameriky (Hadrurus arizonennsis), ktorého telo dorastá do dĺžky 14 centimetrov.



„Návštevníci uvidia i snovačku jedovatú, prezývanú čierna vdova, ktorej jed je veľmi silný. Cez pracovný týždeň sú pripravené tvorivé dielne pre školy, počas víkendu i pre rodiny s deťmi,“ dodal Černek.



Podľa kurátorky výstavy Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov Lucie Hrčkovej ľudia majú z týchto exponátov panický strach, no u nich im určite nič nehrozí.