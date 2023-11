Tím cestárov navštívil trinásť škôl v Banskobystrickom kraji

Banská Bystrica 30. novembra (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) má za sebou turné po stredných školách technického zamerania v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), na ktorom počas novembra hľadala posily medzi absolventmi škôl. Náborovou kampaňou sa ich snaží prilákať do svojich radov, aby obohatili mladou energiou kolektív krajských cestárov. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu Martina Straková.



Tím BBRSC za mesiac vycestoval na 13 škôl v BBSK a stretol sa s viac ako 500 študentmi. Účelom kampane bolo predstaviť spoločnosť ako dobrého a stabilného zamestnávateľa, ale aj odprezentovať nový vozový park a zatraktívniť povolanie cestárov v povedomí mladých ľudí.



"Ponúkame im prácu v našej spoločnosti a tiež benefity, ktoré by ich motivovali prísť k nám pracovať. Sme radi, že zatiaľ sa nám to úspešne darí a zaujali sme. Na školy sme priniesli vždy našich zamestnancov z výkonu, aby sa študenti mohli voľne pýtať a taktiež techniku, ktorú obsluhujeme. Vedenie škôl túto iniciatívu ocenilo a s radosťou nás privítalo," zdôraznil predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.



Podľa riaditeľa Spojenej školy v Poltári Petra Jokla išlo o historicky prvú prezentáciu tejto spoločnosti na ich škole. "Sme radi, že študenti majú prehľad a možnosť výberu zamestnávateľa. V súčasnej dobe, keď je náročné nájsť si dobrú prácu, stabilný zamestnávateľ ako BBRSC môže byť dobrou voľbou najmä pre absolventov, ktorí sa práve rozhodujú pre svoje smerovanie v živote," konštatoval Jokl.



V ponuke pre zamestnanie je 15 stredísk BBRSC naprieč celým krajom a najviac vyhľadávanou je pozícia vodiča. Preplatenie vodičského preukazu typu C, T a E, či zváračský, pilčícky a iné preukazy sú nosnými benefitmi ponuky pre končiacich študentov. V spoločnosti sa môžu zamestnať aj brigádnicky popri škole alebo prísť na prax a vyskúšať si reálnu prácu cestárov pred nástupom do trvalého pracovného pomeru.