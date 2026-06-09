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Tím politikov z okresu Komárno podporí Becíka vo voľbách
Halász potvrdil, že tím podporí súčasného predsedu NSK Branislava Becíka ako kandidáta na predsedu vyššieho územného celku.
Autor TASR
Kolárovo 9. júna (TASR) - Tím zložený zo starostov, primátorov a komunálnych politikov z okresu Komárno bude kandidovať na posty poslancov v októbrových komunálnych voľbách do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Kandidovať budú ako nezávislí kandidáti. Ich spoločným cieľom je dôsledne presadzovať záujmy všetkých obyvateľov okresu Komárno v NSK, informoval primátor Kolárova Béla Halász.
Halász potvrdil, že tím podporí súčasného predsedu NSK Branislava Becíka ako kandidáta na predsedu vyššieho územného celku. Becík skonštatoval, že si podporu váži, oficiálne však ešte neoznámil, či sa o svoj post bude opätovne uchádzať v jesenných regionálnych voľbách.
Starostov a primátorov považuje súčasný predseda NSK za prínos pre krajské zastupiteľstvo. „Mostom medzi vládou a samosprávou sú vyššie územné celky. A mostom medzi vyššími územnými celkami a ich obyvateľmi sú obce a mestá. Preto považujem za veľmi dôležité, aby v krajských zastupiteľstvách sedelo čím viac starostov a primátorov, ktorí presne vedia, o čom diskutujeme,“ vyjadril Becík svoju podporu tímu kandidátov na poslancov.
Podľa slov Halásza predstavitelia samospráv rokovali o spolupráci od augusta minulého roka s Maďarskou alianciou. „Na kandidátnej listine nemajú žiadneho primátora alebo starostu, čo je pre náš okres veľký problém. Rokovali sme o tom, že z ôsmich miest nám nechajú dve. Rokovania však stroskotali, preto sme sa rozhodli, že budeme kandidovať ôsmi ako nezávislí kandidáti,“ potvrdil primátor Kolárova. Zdôraznil, že ich kandidatúra nie je namierená proti strane Maďarská aliancia. „Naším cieľom je, aby mala maďarská komunita silné zastúpenie v Nitrianskom krajskom parlamente.“
Maďarská aliancia chce v jesenných voľbách postaviť vlastného kandidáta na post predsedu NSK. Avizoval to predseda strany László Gubík v relácii Štúdio TASR v TASR TV s tým, že o konkrétnom mene ešte rokujú. Pripustil, že sa skloňuje aj jeho meno.
Halász potvrdil, že tím podporí súčasného predsedu NSK Branislava Becíka ako kandidáta na predsedu vyššieho územného celku. Becík skonštatoval, že si podporu váži, oficiálne však ešte neoznámil, či sa o svoj post bude opätovne uchádzať v jesenných regionálnych voľbách.
Starostov a primátorov považuje súčasný predseda NSK za prínos pre krajské zastupiteľstvo. „Mostom medzi vládou a samosprávou sú vyššie územné celky. A mostom medzi vyššími územnými celkami a ich obyvateľmi sú obce a mestá. Preto považujem za veľmi dôležité, aby v krajských zastupiteľstvách sedelo čím viac starostov a primátorov, ktorí presne vedia, o čom diskutujeme,“ vyjadril Becík svoju podporu tímu kandidátov na poslancov.
Podľa slov Halásza predstavitelia samospráv rokovali o spolupráci od augusta minulého roka s Maďarskou alianciou. „Na kandidátnej listine nemajú žiadneho primátora alebo starostu, čo je pre náš okres veľký problém. Rokovali sme o tom, že z ôsmich miest nám nechajú dve. Rokovania však stroskotali, preto sme sa rozhodli, že budeme kandidovať ôsmi ako nezávislí kandidáti,“ potvrdil primátor Kolárova. Zdôraznil, že ich kandidatúra nie je namierená proti strane Maďarská aliancia. „Naším cieľom je, aby mala maďarská komunita silné zastúpenie v Nitrianskom krajskom parlamente.“
Maďarská aliancia chce v jesenných voľbách postaviť vlastného kandidáta na post predsedu NSK. Avizoval to predseda strany László Gubík v relácii Štúdio TASR v TASR TV s tým, že o konkrétnom mene ešte rokujú. Pripustil, že sa skloňuje aj jeho meno.