Tím Poprad 22 vytvoril koalíciu so SaS, KDH a STANK

Poprad 28. júna (TASR) - Poslanecký klub Tím Poprad 22 vytvoril pred jesennými komunálnymi voľbami koalíciu so SaS, KDH a stranou Starostovia a nezávislí kandidáti (STANK). Informoval o tom jeden z mestských poslancov Jozef Košický. Spoločného kandidáta na primátora zatiaľ politickí partneri verejnosti nepredstavili.



Rokovania o spolupráci iniciovali práve poslanci, ktorí sú v súčasnosti členmi Mestského zastupiteľstva v Poprade. "Profesionalita a odbornosť musia byť základným predpokladom riadenia mesta. Voličom ponúkame skutočných odborníkov s praxou a praktickými skúsenosťami," vyhlásil okresný predseda SaS Slavomír Božoň. Poslanec Igor Wzoš dodal, že Poprad by sa mal vrátiť späť do 21. storočia, byť moderným, zeleným a prosperujúcim mestom. Nová koalícia má podľa neho spoločnú víziu, jasný cieľ a je jednotná.



Samosprávy čaká podľa Miriam Kuzárovej z KDH náročné obdobie. Mestá však majú silné kompetencie, ktoré treba správne uchopiť, skonštatovala. Snahou celej koalície je zastaviť pokles počtu obyvateľov Popradu, a to podporou vytvárania pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou, predovšetkým v oblasti informačných technológií. "Aby si mladí ľudia našli uplatnenie doma a nemuseli opúšťať naše mesto. Rovnako budeme dôrazne podporovať inteligentnú politiku nájomného bývania nastavenú pre potreby začínajúcich a mladých rodín, čo, ako sa potvrdilo v iných európskych regiónoch, pomáha naštartovať ekonomiku mesta a výrazne prispieva k zlepšeniu populačného trendu," doplnila Kuzárová.