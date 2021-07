Tímy levočskej a kežmarskej nemocnice podali viac ako 2800 vakcín

Prešov 20. júla (TASR) - Tímy mobilnej očkovacej jednotky z Nemocnice Levoča a Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku podali v obciach oboch okresov od piatka do pondelka (16. - 19. 7.) celkovo 2806 vakcín. Ako TASR informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková, zdravotníci zaočkovali na druhom výjazde aj ďalších ľudí, ktorí mali záujem o prvú dávku. Na druhú dávku vakcíny by sa mali dostaviť do vakcinačného centra prislúchajúcej nemocnice.



Tím zdravotníkov zaočkoval v okrese Levoča celkovo 826 ľudí. "Boli sme milo prekvapení, že niektorí ľudia a obyvatelia marginalizovanej skupiny aktívne prišli za očkovacím tímom, informovali sa o možnosti očkovania a priamo na mieste boli zaočkovaní. Sme radi a ďakujeme im za to, že sú zodpovední. Prvou dávkou sme zaočkovali 81 ľudí, ktorí už na druhú dávku prídu do vakcinačného centra levočskej nemocnice," povedala námestníčka riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť levočskej nemocnice a zároveň členka mobilnej očkovacej jednotky Renáta Bičanovská.



V obciach okresu Kežmarok bolo podaných takmer 2000 vakcín. "Počas víkendu (17. - 18. 7.) sme boli posilnení a v teréne sme boli s dvomi tímami v rozličných obciach. Dva tímy počas víkendu a jeden tím počas štyroch pracovných dní podal celkovo 1980 vakcín. V obci Lendak sme boli prvýkrát a prvou dávkou sme tam zaočkovali 108 ľudí. V ďalších obciach sme prvou dávkou zaočkovali ešte 857 ďalších záujemcov. Tí, ktorí aj v iných obciach dostali prvú dávku, prídu na druhú dávku do nášho vakcinačného centra na Hviezdoslavovej ulici," doplnila námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť kežmarskej nemocnice a zároveň členka tímu mobilnej očkovacej jednotky Anna Rybková.



"Veľká vďaka patrí všetkým kolegom, ktorí sa podujali na vakcináciu v teréne. V mnohých prípadoch išli na hranicu vlastných síl, domov prichádzali neskoro večer a na druhý deň pokračovali ďalej. Vďaka ich odhodlaniu a zodpovednosti ľudí môžeme čo najlepšie zabrániť príchodu tretej vlny pandémie," dodal riaditeľ oboch nemocníc František Lešundák.