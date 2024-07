Tímy počas kampane Do práce na bicykli ušetrili viac ako tonu CO2

Handlová 18. júla (TASR) - Tímy zo samosprávy Handlovej a súkromných spoločností z mesta ušetrili počas 11. ročníka národnej kampane Do práce na bicykli viac ako tonu oxidu uhličitého (CO2). V Handlovej sa do súťaže sa zapojili cyklisti i chodci. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"V Handlovej sa tento rok zaregistrovali do kampane traja zamestnávatelia, mestský úrad (MsÚ) a dvojica spoločností, ktoré pôsobia na území mesta," uviedla Paulínyová.



V rebríčku 96 samospráv sa Handlová vrátane dvoch spoločností podľa nej s počtom 24 tímov a 80 jednotlivcov umiestnila na 56. mieste. Spoločne účastníci najazdili 4284,19 kilometra a ušetrili 1070,64 kilogramu CO2.



"Hoci sa kampaň volá Do práce na bicykli, už po niekoľký rok sú súčasťou kampane aj chodci. S počtom 24 tímov a 80 jednotlivcov sa im v Handlovej podarilo vychodiť si v rebríčku 17. miesto s počtom 2120,56 kilometra a 574,73 kilogramu ušetreného CO2," doplnila hovorkyňa mesta.