TIS: Najdrahšiu kampaň v boji o kreslo primátora Bratislavy mal Vallo

Bratislava 14. decembra (TASR) – Najdrahšiu volebnú kampaň spomedzi dvoch najsilnejších kandidátov uchádzajúcich sa o post primátora Bratislavy v októbrových voľbách mal staronový šéf hlavného mesta Matúš Vallo. Jeho strana Team Bratislava vynaložila na kampaň 361.000 eur, čím sa podľa Transparency International Slovensko (TIS) stala výrazne najdrahšou. Druhú v poradí, kampaň jeho protikandidáta Rudolfa Kusého, prekonala o 70.000 eur.



Problémom podľa TIS však je, že kampane ani jedného z kandidátov v skutočnosti neexistujú, oficiálne išlo len o stranícke kampane. V prípade Valla len stranícka kampaň mestskej strany Team Bratislava, ktorej šéfuje. TIS v tejto súvislosti dementuje jeho vyhlásenia, že si vlastný transparentný účet nezaložil preto, lebo jeho kampaň je totožná s kampaňou jeho strany.



"V skutočnosti to tak však nie je a na straníckom účte figurujú aj ďalšie výdavky súvisiace s kampaňami členov strany. Team Bratislava tiež zarátala pravdepodobne do kampane aj náklady na založenie strany v sume 77.000 eur," konštatuje TIS.



Mestská strana Team Bratislava v reakcii pre TASR uviedla, že jej kampaň bola charakteristická dostupnosťou a transparentnosťou výdavkov s ňou spojených už v čase volebnej kampane. Tvrdí, že na svojom webe zverejňovala detailne prehľad svojho financovania. Príspevky a výdavky podľa podpredsedníčky strany Gretky Pavlovovej zverejňovali nad rámec zákona.



"Rovnako transparentne sme komunikovali aj našich darcov, ktorých dary sme v reálnom čase zverejnili na webovej stránke," podotýka Pavlovová. Na otázku, či sa primátor ani po týchto voľbách necíti by nijako zaviazaný skupinám, i finančným, ktoré jeho kampaň podporili, odpovedala, že "žiadni z podporovateľov z kampane nemôžu mať obchodný vzťah s mestom".



Tohtoročný volebný súboj o hlavné mesto podľa TIS zároveň názorne ukázal nedostatky v pravidlách volebného zápolenia. Už druhýkrát sa podľa organizácie ukázalo, že limit kampane 250.000 eur je pre Bratislavu "pritesný". Limit bol prelomený aj v roku 2018. Naplno sa tiež podľa organizácie prejavilo zvýhodnenie politických strán oproti nezávislým kandidátom. Obaja najsilnejší kandidáti o kreslo primátora Bratislavy mohli totiž teoreticky minúť ešte oveľa viac. "Pretože ich strany 1,5-miliónový limit pre spojené voľby zďaleka nevyčerpali," dodal TIS.